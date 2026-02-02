El comodorense Casalánguida comenzó a entrenar a Boca

El entrenador de 46 años retornó al país luego de 7 años para hacerse cargo del plantel profesional “xeneize” en la Liga Nacional.

Tras sus pasos por México, Venezuela y Uruguay, el comodorense Nicolás Casalánguida vuelve a comandar un conjunto nacional.

Con experiencias en las selecciones argentina y venezolana, el coach de 46 años arriba a Boca Juniors -el último campeón del torneo doméstico- con tres competencias en el frente: Liga Nacional, Supercopa y Basketball Champions League Americas.

Sin último paso ha sido por el combinado de Diablos Rojos en México, donde alcanzó el subcampeonato en dicho país.

"Estoy muy contento de estar acá en esta institución tan importante, prestigiosa y la más popular de Argentina" manifestó en sus primeros minutos en La Boca.

Sostuvo también que: "Mi función y objetivo es ayudar a sobrepasar esta adversidad. Quiero destacar el trabajo en estos años de Gonzalo Pérez, lo he realicé en privado, pero también considero que debo hacerlo en público ya que el "Pola" es un gran entrenador".