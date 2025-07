El comodorense Vilte combatía con la camiseta de Racing y le decían "Coca"

Emmanuel Vilte combatía para las tropas ucranianas desde hacía 3 años. “Siempre hablaba del Ejército argentino con respeto, era un admirador de los soldados de Malvinas. Pero también decía que allá nunca vio acción, que vino a Ucrania porque sentía que estaba preparado para pelear en una guerra”, afirmó Max Barrientos, otro argentino que combate en Ucrania.

Según reproduce Infobae, al principio Emmanuel combatió como infante en las trincheras ucranianas, donde sostuvo posiciones bajo fuego enemigo. En una de esas misiones vivió una experiencia traumática: intentó rescatar a dos compañeros colombianos atrapados en una trinchera aislada. Uno murió por la explosión de un tanque ruso, y el otro quedó en estado de shock.

“Ahí quedó muy tocado. Me contó que se sintió rodeado de inexpertos. Decía ‘me ponen en peligro’. Eso lo llevó a buscar otra función”, enfatizó Barrientos.

Su cambio de rol ocurrió después de ver los videos que Barrientos compartía en sus redes sociales, donde mostraba cómo era su entrenamiento y misiones con los drones. “Me escribió por TikTok preguntando cómo podía convertirse en piloto de drones porque quería salir de la trinchera”, contó.

Barrientos lo entrenó en su batallón. Juntos formaron parte del Escuadrón Valquiria, dentro de la Brigada 225, un equipo de elite especializado en tareas de inteligencia, rastreo, geolocalización y ataque de precisión.

Sin título.jpg

EXPERTO EN DRONES

“El entrenamiento fue duro. Era autodidacta. Estudiaba ocho, doce horas al día. Aprendió sobre clima, presión atmosférica, frecuencias de onda. Todo lo necesario para operar en condiciones extremas. Al principio le costaba, pero después empezó a volar con mucha precisión. Por eso lo mandaron a Rusia, sin avisarle. Ya en el vehículo, cuando cruzaban la frontera, le dijeron ‘bienvenido a Rusia’. Su misión era destruir ocho antenas con solo veinte drones. Y su eficiencia dejó impactado a los altos mandos”, recordó Barrientos.

La operación en Kursk fue uno de los puntos más altos de su trayectoria. Él y Barrientos, únicos hispanos del escuadrón, debían destruir los ojos y oídos rusos antes del avance ucraniano. “Nos daban un cuadrante, ubicábamos el blanco, y atacábamos. Una vez que caían las antenas, la infantería y los tanques podían entrar”, contó Barrientos. Fue una operación ultra secreta. “Después de eso llegaron los colombianos, los mexicanos… Pero los primeros hispanos fuimos nosotros”, indicó.

En esas semanas de combate Emmanuel se ganó el respeto del comando. Era eficaz y, además, tenía un código de honor. “Una vez detectó a dos rusos escondidos bajo un árbol. Estaban abrazados, esperando el final. Uno le hacía señas con la mano pidiendo piedad. Emmanuel desvió el dron y lo estrelló lejos. Me dijo ‘me dio lástima, quizás un día me pase a mí y quiera que me dejen vivir’”, le dijo a Barrientos.

A Emmanuel todos sus compañeros del batallón lo apodaban “Coca” porque no tomaba agua, solo gaseosa. “Era fanático de esa gaseosa y en el frente llevaba botellas en la mochila. Decía ‘si no me mata un ruso, me mata la diabetes’. Siempre bromeaba con eso”, recordó Barrientos.

También era hincha fanático de Racing: “En las misiones usaba la camiseta celeste y blanca debajo del uniforme. Le gustaba ir al frente con los colores puestos”.

Emmanuel estaba casado con la modelo, cantante e influencer ucraniana Maria Kolodiy, con quien tuvo a su primera hija el 19 de enero de 2024. Este año, la niña cumplió su primer año y el soldado argentino le había dedicado unas cálidas palabras en su Instagram junto a un video donde los veía soplando la velita.

“Feliz cumpleaños mi pequeña Sofía. Meses atrás me preguntaba por mi trabajo si iba a estar para tu primer añito y gracias a Dios pude estar presente y espero estar para muchos más. Agradezco a tu mami y tu abuela te cuidan y te protegen los meses que estoy fuera de casa”, había escrito el soldado.

Emmanuel y María se conocieron el 19 de diciembre de 2022, y a pesar de las diferencias idiomáticas y las barreras culturales, pudieron forman la familia que tanto deseaban. “Sofía y vos son lo más preciado que tengo. Me cambiaron la vida, que antes no era feliz. Sé que cometo errores como todos, pero trato de cambiar día a día. Desde el primer día que nos conocimos hablamos de tener hijos, estoy orgulloso de ti como mujer y como madre eres admirable. Quiero llegar hasta viejitos contigo; no veo una vida sin ti”, le había escrito Emmanuel a su mujer cuando cumplieron dos años de relación.

A pesar de que soñaba envejecer junto a su familia, la muerte lo encontró con apenas 39 años. Hoy, todos sus compañeros lamentan su partida. “Fue buscado, rastreado y eliminado por su eficacia y compromiso”, sostienen sobre el comodorense que dejó su huella como soldado en suelo ucraniano.

LOS RUSOS LE HABIAN PUESTO PRECIO

El nombre y la foto del soldado argentino Emmanuel Vilte, que combatía en las tropas ucranianas desde 2022, venía circulando por los canales rusos de Telegram desde hacía meses. Según Infobae, era uno de los pocos extranjeros con formación militar y una reputación de excelencia en el manejo de drones FPV. Había destruido tanques, lanzaderas y artillería pesada del ejército enemigo.

“Rusia lo buscaba por eso y ofrecía una recompensa. Los rusos le habían puesto precio a su cabeza”, contó Barrientos.

A diferencia de un drone normal, el FPV transmite en tiempo real lo que ve el piloto en la cámara. La experiencia se asemeja a “estar dentro del drone” y permite realizar maniobras extremas, como vuelos rasantes a alta velocidad.

La madrugada del lunes 7 de julio un drone ruso Shahed, de unos tres metros de largo y 300 kilogramos, identificó la posición de Vilte, en la ciudad de Pokrovsk (al este de Ucrania) y lo asesinó. “Fue el blanco de un ataque quirúrgico. Los rusos sabían que él descansaba allí”, aseguró Barrientos.

El bombardeo formó parte de un operativo ruso que involucró el lanzamiento de al menos ocho drones contra distintos objetivos identificados previamente por inteligencia militar, incluyendo esa vivienda donde estaba Emmanuel. “El protocolo de seguridad se había roto: el vehículo en el que se movilizaban los pilotos había quedado estacionado afuera, lo que facilitó que los rusos detectaran la ubicación y decidieran atacar”, precisó.

Según Barrientos, Rusia supo de su ubicación a través de un desertor estadounidense que entregó dispositivos y fotografías de soldados extranjeros que manejaban los drones FPV.