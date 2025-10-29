El Concejo Deliberante ya analiza el presupuesto

Con un cálculo de 305 mil millones de pesos, la previsión de gastos y recursos marca un crecimiento estimado en el orden del 25,8 %.

El Concejo Deliberante concretó este miércoles la última sesión ordinaria de octubre. Ingresaron los proyectos clave que concentrarán los análisis parlamentarios de las últimas semanas del año: Presupuesto 2026 y Ordenanza Tributaria Anual.

Ambas ordenanzas deben ser tratadas en doble lectura y sometidas a consideración en audiencias públicas.

Como se mencionó, el monto global previsto contempla una variación del 25,82% sobre el presupuesto de este año, lo que se traduce en un crecimiento prudente, aunque también implica pérdida de poder adquisitivo para un municipio que mantiene su autonomía fiscal, el sostenimiento de programas sociales y de salud, y prevé una inversión en obra pública del orden de los 50.000 millones de pesos.

Además, el sostenimiento del transporte público y el servicio de higiene urbana siguen siendo clave en la administración, que destinará unos 71.000 millones al rubro que los contiene, incluyendo las previsiones para nuevos costos implícitos en las licitaciones en curso y sus variaciones a lo largo del año.

La administración prevista para 2026 otorga centralidad también al personal municipal, que tiene la mayor participación en el presupuesto, masa salarial que se sostiene con recursos propios.

DESCARGA AL MAR DEL CANAL DE LA ROCA

Por otra parte, ingresó formalmente a comisión el convenio para ejecutar la obra de descarga al mar del canal de la Avenida Roca. Se trata de una obra necesaria en forma urgente para mitigar los efectos de grandes lluvias en la ciudad.

Si bien se trata de presupuestos multimillonarios, el ejecutivo municipal garantizó el 50% de los fondos necesarios en un convenio de cooperación rubricado con Provincia, que se compromete a aportar el financiamiento restante. El aval legislativo es un requisito clave para iniciar las obras.

Por otra parte, los ediles aprobaron la ordenanza que regula el uso de espacio público en la Costanera céntrica, para la botadura y navegación turística. Esta normativa resulta fundante para el turismo de embarque y avistajes en nuestras costas.

También se sancionó de manera unánime la creación del registro de inmuebles con piscinas para eventos sociales, en resguardo de las condiciones de seguridad y sanidad de los usuarios; se aprobó la regulación de escuelas de conductores particulares y se aprobó la creación de un programa de demarcación de sendas peatonales, entre otros proyectos.