El Concejo pidió "paciencia" para que la Justicia trabaje

La sesión del Concejo Deliberante se vio atravesada este jueves por las denuncias de abuso en el Jardín 406. La hora de preferencia fue el momento donde los ediles se explayaron sobre el caso que conmociona a Comodoro Rivadavia.

La primera en explayarse fue Alejandra Robledo, una de las primeras personas en comunicarse con los padres. “Nos dejó impactados lo que están pasando los papás en un caso de abuso, que por más que le pongan la palabra presunto, fue abuso”, consideró.

La edil del Frente de Todos (FdT) pidió que la Justicia trabaje y que la causa no duerma en los cajones de la Fiscalía. “Hoy hay 46 denuncias, pero para atrás hay muchos casos de abuso donde nuestros niños están desprotegidos por la Justicia. Por eso entiendo a los papás que no quieren despegarse de la protesta en la ruta porque, lamentablemente, si hay un lugar donde los chicos no tienen justicia es en Comodoro Rivadavia. Hay más de mil casos que siguen archivados. El abusador sigue caminando como si nada. El daño que dejan es tremendo”, denunció.

Robledo les solicitó a los padres que no lleguen a la violencia y aseveró que es difícil pedir tranquilidad y tiempo. “La espera siempre es larga y, por lo general, el abusador sigue dañando vidas. Mientras no esté preso sigue haciendo daño y la Justicia hace la vista gorda. Sea el fiscal que sea porque la Fiscalía viene fallando en estos casos de abuso hace un montón de años. Hay un montón de causas archivadas que después se pierden”, apuntó.

Asimismo, la concejal cuestionó el abandono por parte del Gobierno provincial. “La gente del Ministerio de Educación que no salió a decir una palabra y la gente de Provincia se hacen los tontos y nadie se hace cargo de lo que pasó”, afirmó.

“Las instituciones están totalmente desprotegidas. En ese jardín hace un montón de años que vienen pasando cosas y nadie va y mira. Acá hay un compromiso que se lo pasan bien por la suela de los zapatos porque pisotean todos los días los derechos de los niños y después se llenan la boca hablando”, cuestionó.

Las críticas de Robledo también apuntaron contra el viceintendente Othar Macharashvili. “Usted está de candidato a intendente estaría bueno que se ponga a disposición de los papás, que vaya a visitarlos, que les hable, que se tome un tiempo para decirles que están a su disposición. No están pidiendo plata, ni nada. Solo que los acompañen”, aseguró.

LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA

Viviana Navarro, también del FdT, manifestó que desde el Concejo Deliberante se hará todo lo necesario para acompañar a los padres, pero pidió respetar a los investigadores.

“La Justicia tiene tiempos que ellos (por los padres) no entienden o que ellos no quieren esperar. Ayer (por el miércoles) escuchaba a una persona de la Justicia que decía que ‘muchas veces se ponen palos en la rueda por querer apresurarse a dar resultados y quizás no sean esos los resultados que están esperando’. Obviamente para ellos esto es una pesadilla, que se quieren despertar, pero con Justicia”, destacó.

“La Justicia es la que tiene que empezar a proceder un poco más rápido de ese procedimiento tan pausado que los papás no quieren esperar. Toda una comunidad está esperando que se haga Justicia. Solamente lincharlo no es la Justicia. La Justicia es ver de qué manera podemos hacer que esos chicos y esas familias vuelvan de algún modo a estar enteros. El Poder Legislativo tiene toda la voluntad para ayudarlos y hacer lo que tenga que hacer para acompañarlos”, consideró.

En este sentido, Tomás Buffa sostuvo que nadie puede imaginar lo que sintieron los padres al enterarse de la situación. “Varios somos padres y entendemos lo que significa desprenderse de nuestros hijos. No se puede pensar lo que uno puede estar pasando en esta situación. Por eso la solidaridad y el pedido de Justicia”, subrayó.

“Hay que dejar trabajar a la Justicia. Hay que entender que hay procesos penales, que tienen que cumplirse para clarificar el hecho delictivo y llegar a los responsables”, añadió.

El concejal de Juntos por el Cambio también sostuvo que el caso puso en evidencia la falta de protocolos para afrontar este tipo de situaciones. “Más allá de la detención sí o la detención no, son familias que van a vivir acompañando a sus niños con este proceso”, ponderó.

Además, Buffa felicitó al municipio que se puso a disposición con los cuerpos psicológicos para las familias. “Obviamente, llegamos tarde, pero es importante tener fe de que esto se va a resolver de la mejor manera posible. La familia en su dolor debe tener un minuto de contención porque la Justicia por mano propia nunca será la salida”, afirmó.