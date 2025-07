El conmovedor testimonio del hermano de la Locomotora Oliveras

Jesús Oliveras, hermano de “La Locomotora” no descartó que la deportista pudiera tener “hemiplejia” a futuro, aunque reveló con gran emoción que la boxeadora le “apretó la mano” a su otra hermana cuando la visitó.

Tras el comunicado del Hospital Cullen de Santa Fe, en donde se informó que no hubo “cambios neurológicos respecto a los días previos”, Jesús indicó: “Ayer me llamó mi hermana Roxana, que le tomó la mano y le dijo ‘Si me escuchás hermana, apretame la mano’. Le apretó la mano. Eso la emocionó muchísimo. Hay conciencia y eso es lo más importante”.

Según detallaron los médicos que la atienden, “actualmente se encuentra estable hemodinámicamente, en asistencia respiratoria y sin cambios neurológicos respecto a los días previos. Continúa bajo seguimiento permanente a cargo del equipo de Unidad de Terapia Intensiva”.

Sin embargo, el daño sufrido en la parte lesionada del cerebro es irreversible y su familiar lo tiene realmente presente: “A pesar de las esperanzas que tengamos va a haber secuelas y hemiplejia, entre otras complicaciones. Pero, hay esperanza, consciencia y alma”.

