El «Decano» venció a Gimnasia y lo privó llegar a la punta

Atlético Tucumán logró este domingo un gran triunfo como local al derrotar a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-0 en el marco de la 7ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El «Decano» abrió la cuenta de manera temprana con un gol de Augusto Lotti y en el segundo tiempo aumentó Ramiro Ruiz Rodríguez.

El primer tiempo comenzó de manera frenética: a los 13 segundos de juego, tras una pésima salida de la defensa de Gimnasia, Augusto Lotti capturó un rebote dentro del área y de cabeza puso el 1-0 para Atlético Tucumán, transformándose en el gol más rápido del certamen. Después de ponerse en ventaja, el Decano controló el partido a su gusto y no sufrió.

Por su parte, el Lobo no encontró los espacios y quedó muy lejos del arco defendido por Carlos Lampe. Lo más destacado de la primera mitad fue un remate de Brahian Alemán que el arquero desvió al córner, mientras que los de Tucumán tuvieron opciones para ampliar la ventaja. Se fueron al descanso con ese resultado.

En el complemento, el equipo dirigido por Néstor Gorosito mostró otra cara y durante los primeros minutos del segundo tiempo se paró en campo rival, aunque en ningún momento incomodó con contundencia a Lampe. Por su parte, Atlético esperó agazapado y cada vez que pudo salió de contraataque.

A los 17 de la segunda mitad, el Decano salió rápido del fondo y puso a correr a Ramiro Ruiz Rodríguez, quien anticipó a Oscar Piris, se metió en el área y con un gran derechazo puso el 2-0 para Atlético. Tras el segundo tanto, la visita se quedó sin reacción y con el correr de los minutos se fue apagando la ilusión del descuento.

Con este resultado, Atlético Tucumán llegó a los 13 puntos, llegó a la 6° posición de la Liga Profesional y quedó a tan solo 2 unidades del líder Newell’s. Por su parte, Gimnasia quedó con 14 puntos y se mantiene en la segunda colocación de la tabla.

Síntesis

Atlético Tucumán 2 / Gimnasia 0

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Manuel Capasso, Bruno Bianchi, Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti, Ramiro Ruiz Rodriguez. DT: Lucas Pusineri.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Melluso; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Ramón Sosa; Eric Ramírez, Franco Soldano. DT: Néstor Gorosito.

Gol PT: 13seg. Augusto Lotti (AT).

Gol ST: 17’ Ramiro Ruiz Rodríguez (AT).

Cambios ST: 21’ Matías Miranda x Chávez (G), 23’ Cristian Menéndez x Lotti (AT), 31’ Tomás Muro x Sosa (G) y Germán Guiffrey x Piris (G), 34’ Eugenio Isnaldo x Ruiz Rodríguez (AT) y Renzo Tesuri x Ruis (AT), 41’ Andrés Balanta x Carrera (AT) y Francisco Di Franco x Pereyra (AT).

Amonestados: Bianchi, Menéndez, Di Franco (AT). Morales, Alemán (G).

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental José Fierro.