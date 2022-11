El defensor del docente planteó otras hipótesis

El profesor de música del Jardín N° 406 –denunciado por abuso sexual- se presentó ante la justicia acompañado de su abogado y se puso a disposición. Su representante legal, Daniel López, habló por primera vez sobre las más de 40 denuncias por abuso de menores contra su defendido.

López confirmó que “si bien hay varias denuncias, no han sido formalizadas. Si tenemos que hablar de lo que tenemos ahora, podemos decir que hay un abuso simple, que hasta puede determinarse en una condena sin cumplimiento de prisión preventiva”.

No obstante, “la condena social ya está. En el mejor de los casos -que sea absuelto en estas acusaciones-, ya perjudicaron su vida familiar, profesional, su trabajo. Es muy difícil recuperar eso”.

Sobre la postura de su defendido, indicó –en diálogo con Radiovisión– que “él atribuye esto a que pueden haber casos aislados en los cuales se puede haber dado una situación de abuso o de intento de abuso; que puede haber niños que puedan estar empezando a manifestarlo, pero no necesariamente tengan que ver con él”.

Asimismo, indicó que “puede ocurrir que en un sinfín de causas que hoy están surgiendo, que realmente exista el abuso de los niños y se pueda determinar si es intrafamiliar o extrafamiliar, y esto es muy importante remarcarlo”.

Agregó López que “hay que poder determinar si esta acusación despertó un número de causas que puedan finalizar con la protección de esos niños que sí fueron abusados y que no tienen ningún tipo de vinculación con este imputado. En las causas judiciales, las causas deben ser objetivas”.

Luego indicó que “el cliente me dijo que es totalmente inocente”, reconociendo que “no es fácil representar a una persona que tiene que tener certeza o convicción de si es inocente o no. Uno defiende derechos, no defiende personas. Por eso el imputado tiene los mismos derechos que tienen las víctimas de conocer la verdad y de estar a derecho de que eso se pueda resolver”.

Y aclaró que su cliente no ha sido detenido porque “el pedido de fuga no se dio, ni se está dando, porque el imputado estuvo a derecho permanentemente”. Y además porque “en estos momentos no hay ninguna orden de detención porque no hay ningún elemento que así lo determine”.