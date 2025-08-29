El domingo habrá un encuentro de ciclismo recreativo infantil

Se desarrollará desde las 14 sobre la Avenida Polonia, frente al Natatorio del barrio Pueyrredón. Habrá sorteos y el evento es libre y gratuito.

Este domingo, desde las 14 hasta las 17, sobre la Avenida Polonia, entre las calles Vuelta de Obligado y Lavalle del barrio Pueyrredón se llevará adelante un encuentro recreativo de ciclismo infantil, organizado por el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia. La iniciativa es acompañada por Comodoro Deportes. Habrá sorteos y el evento es libre y gratuito.

Las categorías que estarán en acción serán desde los 3 hasta los 13 años.

La idea es que los pequeños “se acerquen al encuentro y vean de que se trata el ciclismo”, describieron desde la organización, donde solicitan que para ser parte solo los niños y niñas tienen que llevar “tu bici y casco. Si no tenés casco nosotros te prestamos”. Habrá chocolatada, sorteos y medallas para los ciclistas que sean parte de la competencia.

Durante el año está previsto que haya más carreras de ciclismo infantil, en diferentes barrios de la ciudad.

Desde la organización agradecieron especialmente a “Comodoro Deportes y comercios que ayudaron con regalos para que sea un día lindo para los nenes. Entre ellos: Importados Ivana, Duque Indumentaria, Bicicletería Cabibbo, Zorrito Bike, Pochoclos y Copos M y C, Librería en Casa (Caleta Córdova), Bca Glass S.R.L y sponsor Trasporte Gómez”.