El DT de Colón se fue con críticas al estado de Wanchope Ábila

El uruguayo fue cesanteado tras el empate del Sabalero ante Unión en condición de visitante: "Me sentía Tarzán y me bajaron de la liana". El entrenador apuntó contra el estado físico del delantero, referente del plantel.

“Si con 0 puntos tenía fuerzas, con 1 punto soy Tarzán”. La ocurrente frase de Marcelo Saralegui, entrenador de Colón, instantes después de rescatar un 1-1 ante Unión en el clásico, envejeció muy rápidamente. “Me sentía Tarzán y me bajaron de la liana”, dijo este lunes al mediodía en el programa radial Cómo te va, por DSports. El uruguayo se convirtió en el primer técnico en dejar su puesto en la Liga Profesional, disputadas apenas cuatro jornadas.

“Nos llamaron hace un rato, me reuní con los dirigentes y tenían la decisión tomada de que no siga”, contó el ex mediocampista, de 51 años, que con el Sabalero (muy diezmado por las salidas) había perdido las primeras tres fechas. “Venía un partido de local y yo lo quería jugar. Para mí el punto en la cancha de Unión fue un puntazo”, añadió.

“Las incorporaciones llegaron tarde y se iba armando el equipo. La tranquilidad estaba instalada en el club con un par de puntos más. La gente está molesta con los directivos por distintos motivos, pero creo que el equipo mostró otra actitud”, justificó el mal inicio de Liga.

Saralegui, que había asumido en Colón en septiembre de 2022, sorprendió al lanzarle dardos a Ramón Ábila, uno de los referentes del plantel, en su despedida. “Wanchope es un jugador importantísimo, quizá no está en el mejor nivel físico, pero es un jugador importantísimo”, golpeó al pasar en una entrevista en TyC Sports.

Ante la repregunta del periodista Gastón Edul para que profundizara sobre el tema, amplió. “Tuvo un exceso de vacaciones consensuadas conmigo y con la dirigencia, pensamos que iba a venir de otra manera. Él estuvo en el Mundial y vino al término del Mundial, son cosas que ya pasaron, intentó por todos los medios ponerse bien, pero es un jugador muy importante y va a dar sus frutos”, concluyó.

Por esta situación, el delantero, de 33 años, sólo fue titular en dos encuentros del actual certamen (en otro ingresó desde el banco). No convirtió, aunque asistió a Baldomero Perlaza en el 1-1 ante el Tatengue en condición de visitante.