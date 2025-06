El enigma de Emanuel Centeno: Un cuerpo en el río, cuatro amigos bajo la lupa

La noche del 22 de abril, Emanuel se reunió con cuatro amigos en una casa. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Desde entonces, el silencio ha sido ensordecedor sobre lo ocurrido en las horas posteriores a ese encuentro. La familia de Centeno, quien padecía una discapacidad motriz y epilepsia, clama por respuestas, especialmente su madre, quien aún no puede comprender lo sucedido.

El 11 de junio, la esperanza se convirtió en desesperación cuando se halló un cuerpo en el río Chubut. Pese a las coincidencias en la vestimenta y accesorios (pulseras, anillo), la familia no fue autorizada a reconocer el cuerpo en el lugar del hallazgo, una zona de "difícil acceso" según la policía.

Seis días después, la indignación se apoderó de Erica Godoy. Tres policías, sin su consentimiento, procedieron a sepultar el cuerpo de Emanuel. "Me quitaron el derecho como madre de poder reconocer a mi hijo", denunció Godoy a TN, desmintiendo la versión de que el olor era insostenible. La abogada querellante, Luciana Pueyo, reafirmó que la decisión de sepultar el cuerpo fue tomada por el municipio de Gaiman sin la autorización ni de la madre ni del padre.

El informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut arrojó una conclusión desoladora: "En base a los estudios radiológicos, no es posible determinar la causa de muerte". El avanzado estado de putrefacción impidió establecer con precisión cuánto tiempo Emanuel estuvo en el río, estimándose entre uno y tres meses. Sin embargo, la ropa intacta genera dudas sobre si el cuerpo permaneció todo ese tiempo sumergido.

Gustavo Ríos, otro de los abogados de la familia, confirmó que se esperan análisis complementarios. "El cuerpo no presentaba hematomas que permitan decir cuál fue la causa de la muerte", explicó Ríos, refutando la hipótesis de una caída accidental al río, ya que Emanuel "sabía nadar perfectamente". La posibilidad de solicitar un ADN particular no se descarta.

Un detalle clave surgió durante un allanamiento en Trelew: la gorra roja que Emanuel usaba a diario fue encontrada en casa de su amigo Brandon. El amigo afirmó que Centeno se la había regalado, una versión que Erica Godoy considera "poco creíble" dada la importancia sentimental de la prenda para su hijo. La gorra ha sido secuestrada por los investigadores.

La semana próxima será crucial, ya que se definirá si estos cuatro amigos serán citados a declarar ante el Ministerio Público Fiscal. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, pero la principal es que Emanuel haya sido víctima de un homicidio. "El fiscal no descartó ninguna hipótesis", afirmó Ríos.

La búsqueda de la verdad continúa, mientras la familia de Emanuel, especialmente su abuela de 82 años con quien vivía, sigue clamando por justicia y claridad en un caso lleno de incógnitas.