Un misterioso fenómeno cósmico arranca la calle Oak de su apacible entorno suburbano y la transporta a un lugar completamente desconocido. La familia Platt se ve de pronto aislada del mundo tal y como lo conocían. Sin señales de rescate ni rastro de civilización, pronto comprenden que su supervivencia dependerá de su capacidad para mantenerse unidos mientras intentan orientarse en un entorno irreconocible y potencialmente hostil. A medida que exploran este nuevo territorio, descubren que las leyes de la naturaleza parecen haberse alterado: el tiempo se comporta de forma extraña, los paisajes cambian sin previo aviso y surgen amenazas que desafían toda lógica. En medio de la incertidumbre, cada miembro de la familia deberá enfrentarse a sus propios miedos, tensiones internas y secretos ocultos que salen a la luz bajo presión.

Con “The Monsters Are Due on Maple Street”, uno de los episodios más memorables de la primera temporada de “La Dimensión Desconocida” (The Twilight Zone, 1959 - 1964), Rod Serling acuñó un nuevo modelo de terror (paranoico) para los suburbios que desde entonces no ha dejado de inspirar a creadores tan diversos como Stephen King, David Koepp o Jordan Peele. “El Final de la Calle Oak” posee un halo “serlingiano” bastante inconfundible. Por cierto, Michael De Luca, ejecutivo de Warner Bros, ha citado explícitamente “La Dimensión Desconocida” en declaraciones. Ambientado en la década de 1980, el film está protagonizada por una familia que ve cómo toda su cómoda realidad suburbial muta ante sus ojos.

“Nuestra casa, nuestro barrio, toda nuestra calle se ha mudado”. Los Platt comprenden que su supervivencia depende de mantenerse unidos y adaptarse a un entorno que desafía toda lógica. La película explora así el tema de la familia como núcleo de resistencia frente a la adversidad, situando a sus personajes en escenarios que oscilan entre lo familiar y lo fantástico. El relato no solo introduce el peligro físico -representado por los dinosaurios-, sino que también sugiere una amenaza psicológica: la incertidumbre constante, el aislamiento y la pérdida de referencias conocidas. Este enfoque permite que el filme dialogue tanto con el género de catástrofe como con el drama íntimo, añadiendo matices a la experiencia del espectador.

El tono inquietante de la cinta se lo debemos al realizador David Robert Mitchell, quien vuelve a imprimir su peculiar visión a una historia que se maneja entre el suspenso y lo fantástico. Mitchell ya ha presentado cintas que conquistarían el género. En 2014 lograría la aclamada “Te Sigue” (It Follows), trayendo de regreso a las salas de cine el B-Horror, en donde una joven era perseguida por una fuerza sobrenatural. La película, protagonizada por Maika Monroe, lograría una gran recepción del público y la crítica, posicionándose en la temporada de premios de Cannes y los Crítics Choice Awards. Mitchell posteriormente lograría la cinta “El Misterio de Silver Lake”, nuevamente haciendo gala de su pasión por las narrativas repletas de suspenso. El filme protagonizado por Andrew Garfield, se llevaría nominaciones en Cannes, Sitges y el Festival de Cine de Bruselas, consolidando la imagen del director.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 20 y mar 25 de agosto):

22:00 Hs. EL FINAL DE LA CALLE OAK (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 21, lun 24 y mié 26 de agosto):

20:30 Hs. EL FINAL DE LA CALLE OAK (2D doblada)

Título original: The End of Oak Street

Género: Acción, aventuras, ciencia ficción

Origen: USA

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora 40 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Guión y dirección: David Robert Mitchell

Producción: J.J. Abrams, David Robert Mitchell

Música: Michael Giacchino

Fotografía: Mike Gioulakis

Montaje: John Axelrad

Reparto:

Anne Hathaway (Denise Platt), Ewan McGregor (Greg Platt), Maisy Stella (Audrey Platt), Christian Convery (Brian Platt), Jordan Alexa Davis, P. J. Byrne, Chris Coy