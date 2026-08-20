Paw patrol: La dino película

Después de que el barco en que viajan quede atrapado en una misteriosa tormenta, los cachorros de la Patrulla Canina naufragan en una isla tropical inexplorada repleta de dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y que se ha convertido en un auténtico experto en todo lo relacionado con los dinos. El archienemigo de la Patrulla Canina, el alcalde Humdinger, comienza a explotar la isla de forma imprudente con la intención de aprovechar sus recursos naturales, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la Patrulla Canina se enfrentan a sus rescates más importantes hasta ahora y deben detener a Humdinger antes de que la isla desaparezca.

La serie “Paw Patrol” se estrenó en 2013 en Nickelodeon y se convirtió en un éxito instantáneo que emocionó a los jóvenes de todo el país, primero, y del mundo, después. Ahora se emite en 160 países. Entre sus seguidores destacan el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, Justin Timberlake, Jimmy Fallon, y varias de las estrellas que aparecen en la nueva película, como Tyler Perry, Jimmy Kimmel, Dax Shepard, y Kim Kardashian -y sus respectivas descendencias-. Hace seis años, la primera película, producida por Spin Master Entertainment en asociación con TVOntario recaudó 144 millones de dólares. Y contó, por ejemplo, con la colaboración especial de Adam Levine, cantante de Maroon 5, autor del tema principal de la cinta.

Los desafíos que hubo que superar para convertir un fenómeno de la televisión global en un acontecimiento cinematográfico fueron enormes. Por supuesto, está el requisito imprescindible de que la película sea mayor, mejor y más de todo, pero, como destaca la productora Jennifer Dodge, que también desempeña el cargo de presidenta de Spin Master Entertainment, “esto no significa que hayamos dejado de ser la Patrulla Canina. Sabemos lo que le gusta a nuestro público y nuestra principal prioridad es que, en todo momento, nuestras legiones de seguidores tengan lo que quieren. Los padres confían en nosotros, y los hijos nos adoran”.

“Paw Patrol: La Dino Película” vuelve a entregarnos una historia escrita dirigida y escrita por Cal Brunker, quien también estuvo detrás del primer film. En 2021, el cineasta aseguró que estaba interesado en una secuela. En mayo del año siguiente, anunciaron al elenco de voces y el inicio de la animación, después de algunos inconvenientes por la pandemia del Covid-19. “A juzgar por las encuestas a pie de urna, la puntuación de la audiencia y la recepción positiva de los críticos, todos disfrutaron viéndo y volviendo a ver la primera película tanto como nosotros”, ha dicho Jennifer Dodge, presidenta de Spin Master Entertainment. “No podemos esperar para llevar a los niños a una nueva aventura en la segunda película con nuestros socios, ni podemos esperar para expandir aún más nuestra narración”.

CINE COLISEO (sáb 22 y dom 23 de agosto):

16:15 Hs. PAW PATROL: LA DINO PELÍCULA (2D doblada)

Título original: PAW Patrol: The Dino Movie

Género: Animación

Origen: Canadá

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 28 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Cal Brunker

Guión: Cal Brunker, Bob Barlen

Producción: Jennifer Dodge, Laura Clunie, Toni Stevens

Música: Pinar Toprak

Montaje: Ed Fuller

Voces originales:

Carter Young (Marshall), Hayden Chemberlen (Rex), Mckenna Grace (Skye), Terry Crews (Alistair Stonewall), Ron Pardo (Alcalde Humdinger), Jennifer Hudson (Lilian Ledes), Jameela Jamil (Heidi Pothesis), Henry Bolan (Ryder), Rain Janjua (Chase), Lucien Duncan-Reid (Rubble), William Desrosiers (Rocky), Nylan Parthipan (Zuma)