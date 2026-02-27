El futsal promocional define al último campeón anual 2025

Será este sábado a las 18 en el Gimnasio municipal Nº 2, donde luego se realizará el acto oficial y entrega de premios, correspondiente al torneo Clausura del mismo año.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia jugará este sábado, en el Gimnasio municipal Nº 2, la última final anual correspondiente al 2025.

En ese contexto, el partido, que dará comienzo a las 18, será protagonizado por Los Titanes Negro FC y MyL Futsal.

Por otra parte, la comisión directiva de la Asociación Promocional convoca a partir de las 20 “a todos los equipos participantes a asistir al acto oficial de entrega de premios correspondiente al torneo Clausura 2025.

Durante la ceremonia se reconocerá el esfuerzo, la dedicación y el desempeño demostrado a lo largo de toda la competencia. La presencia de cada delegación es fundamental, para acompañar este cierre de temporada y celebrar en conjunto los logros deportivos alcanzados”.

Este domingo, mientras tanto, a partir de las 11, se pondrá en marcha el torneo Apertura 2026, con la disputa de 13 partidos.

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 28 – (17:45+15’)

18:00 Los Titanes Negro FC vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, final anual 2025.

Programa – Torneo Apertura 2026

DOMINGO 1 (10:45+15’ -1ª fecha)

11:00 Los Amigos FC vs Casino CR; C-13, 2013/14, zona ‘A’.

11:50 Los Matadores Azul vs Juanes Motos Futsal; C-15, 2011/12, zona ‘B’.

12:40 MyL Futsal vs Deportivo DM; C-15, 2011/12, zona ‘B’.

13:30 Guardianes JL vs 70/30; C-15, 2011/12, zona ‘B’.

14:20 Lanús vs Galácticos; C-15, 2011/12, zona ‘B’.

15:10 Milan Futsal vs La Súper Económica; C-15, 2011/12, zona ‘A’.

16:00 Los Matadores Rojo vs Juan XXIII; C-15, 2011/12, zona ‘A’.

16:50 Malvinas Club vs Casino CR; C-15, 2011/12, zona ‘A’.

17:40 Deportivo DM Negro vs Deportivo DM Blanco; C-17, 2009/10.

18:40 Inter vs 70/30; C-17, 2009/10.

19:40 CIPA vs Amigos del Poli; C-17, 2009/10.

20:40 El Lobito Futsal vs Juan XXIII; C-17, 2009/10.

21:40 Lanús vs MyL Futsal; C-17, 2009/10.