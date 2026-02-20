El 14 de marzo arrancará el Apertura de futsal femenino

Antes se jugaría el repechaje por ascensos y descensos. En abril se desarrollará en Comodoro Rivadavia el Argentino de Selecciones y luego, el torneo “Nace una Estrella” para la C9 y C11.

Beatriz Neira, presidenta de la Asociación Femenina Comodorense de Fútbol de Salón (A.Fe.C.Fu.Sa), estuvo reunida con el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con la idea de dar a conocer el calendario de torneos locales, regionales y nacionales que afrontaran en la presente temporada 2026.

En lo inmediato, el 14 de marzo comenzará el Campeonato Apertura 2026. “El primer fin de semana se jugaría el repechaje por ascensos y descensos. A partir del 14 de marzo ya estaríamos jugando la primera fecha del Apertura” expresó la dirigente.

Poco después, del lunes 27 de abril al sábado 2 de mayo, en la ciudad petrolera se jugará el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino. Ya en el mes de agosto, la ciudad, nuevamente, será sede del torneo denominado “Nace una Estrella”, destinado a las divisiones C9 y C11 Femenino.

“La verdad que siempre tenemos la buena predisposición del Ente para con todo lo que necesitamos. Tendremos el acompañamiento de Comodoro Deportes para los nacionales de clubes C17 y C20”, aseguró tras el encuentro, la titular de la Asociación Femenina Comodorense de Fútbol de Salón.

Es que, en la segunda parte del año, el futsal femenino tendrá uno de los compromisos más importante. El Campeonato Argentino C17 y C20, en Mendoza.

“Así que preparándonos para todo lo que se viene. El acompañamiento del Ente siempre está, y también de nuestra casa como siempre, el Gimnasio municipal Nº3”, agradeció sobre el final.