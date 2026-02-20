La Cu.Ju.Pla cumplió una década girando por las plazas de la ciudad

El programa del Area de Recreación de Comodoro Deportes brindó una gran variedad de juegos, talleres y actividades para toda la familia.

La Cumbre de Juegos en las Plazas (Cu.Ju.Pla) culminó el verano 2026 y cumplió su décima temporada girando en los espacios públicos de zona sur y norte, como fueron el Parque de la Ciudad, Las Torres o el barrio Juan XXIII, entre otros.

El equipo, compuesto por facilitadores, profesores y profesionales, llevó talleres y actividades relacionadas con teatro, música, artes visuales, recreación, educación física, danza, letras, taekwondo y psicomotricidad.

Laura Mayorga, referente del Area de Recreación e impulsora de Cu.Ju.Pla., manifestó que “cumplir diez años no es poco, reafirma que el espacio público es el corazón de lo que somos como sociedad, las plazas son el corazón del tejido social, más que nada en verano donde hay más tiempo libre”.

“Son diez años de girar y circular por las plazas, se trata de identidad y comunidad. Cuando las personas habitan las plazas y ven que hay un encuentro de actividades para toda la familia, con el hecho de ocupar la plaza, los vecinos dejan de ser espectadores y se convierten en los protagonistas”, explicó.

Y añadió que “eso fortalece las relaciones sociales, en la plaza pueden conocerse y compartir, y se recupera el derecho de juego, como programa nosotros garantizamos ese derecho, seríamos un puente para que eso suceda, es el punto de reunión y unión de toda la familia”.

Para lograr y generar esas cuestiones, Mayorga afirmó que armaron un gran grupo de trabajo: “Tenemos un equipo especializado en el que todos tienen un perfil y una actitud lúdica importante, independientemente del área en la que se hayan formado. Buscamos ese perfil y se cumple, por eso funciona, contagia y garantiza todo lo que dije antes”.

Para cerrar, la referente de Recreación valoró el trabajo en conjunto con Comodoro Deportes “para poder mirar las plazas como un espacio de bienestar y de reencuentro de los ciudadanos. Creen en las propuestas del programa, en nuestras planificaciones y en nuestras ideas con una mirada de recreación comunitaria”.