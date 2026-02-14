Finalizaron las Jornadas Recreativas en las Playas

La propuesta “Recreación en las Playas”, se llevó delante de jueves a domingos en la costanera local.

Esta temporada estival, los niños y niñas pudieron disfrutar de juegos y actividades, además de llevarse varios premios en el programa de verano “Recreación en las Playas”, dependiente del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Fueron jornadas abiertas para toda la comunidad, con el objetivo de que las familias disfruten de actividades lúdicas y recreativas en la costanera local.

La iniciativa se desarrolló de jueves a domingo, hasta el último viernes, e incluyó; juegos deportivos, grupales, individuales, estaciones, talleres de pintura, manualidades y zumba, a cargo del grupo de profesores de Comodoro Deportes.

Los últimos dos días estuvieron acompañadas por clases de zumba, la presentación de integrantes de la escuela de Danzas el Camaruco y la actuación de la murga Poesía Murguera.

Jessica Barría, coordinadora del programa que ya cuenta con cinco años en la ciudad, describió que “tuvimos un verano lindo, sin suspensiones, por suerte y todos los días los profes trabajaron a pleno. Es un programa destinado a toda la comunidad, hay familias que no se pueden ir de vacaciones y pueden disfrutar de lo que uno les brinda y a eso nos dedicamos, tanto a los padres, como los niños”.

La coordinadora agradeció el acompañamiento de las familias y especialmente a Comodoro Deportes. “La idea es seguir afianzando el programa años tras año y seguir brindando este servicio”, finalizó.