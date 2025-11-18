La actividad se desarrolló el último fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

El futsal promocional jugó 24 partidos por la fase regular del torneo Clausura

Se disputó el fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

La actividad se desarrolló el sábado, y también el domingo. En la primera jornada se jugaron solo siete partidos, mientras que al día siguiente, la programación tuvo 17 encuentros, totalizando un fin de semana con 24 juegos en sus diferentes denominaciones de un certamen que sigue con su fase regular.

A continuación, se detalla los resultados, con sus respectivos goleadores de la jornada disputada el fin de semana en el gimnasio del barrio Pueyrredón.

……………….

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

7ª fecha

- PM FC Blanco 2 (Bautista Villegas 2) / Asturiano Celeste 0.

9ª fecha

- JM Futsal 3 (Iñaki Gordillo-Ian Almonacid 2) / Casino CR 4 (Jerónimo Carrizo-Juan Cruz Carrizo-Piero De Leonardis -Ignacio Kochowicz).

- Lanús Infantil 2 (Pedro Carro 2) / PM FC Azul 2 (Augusto Mercado-Federico Neuwirth).

DENOMINACION C-11 2015

7ª fecha

- La Súper Económica 6 (Lucas Vidal-Giovanni Arjona- Juan Cruz Arévalo 3-Kenai Gómez) / PM FC Blanco 3 (Lorenzo Cantero-Santino Acevedo-Joaquín García).

DENOMINACION C-11 2016

7ª fecha

- PM FC Azul 6 (Emiliano Aldaba-Elías Debesa 2-Valentino Espinosa 2-Julián Rementería) / Milan F.I 1 (Guiliano Baigorria).

- MyL Futsal 1 (Thiago Morales) / Lanús 1 (Bautista Guinao).

- Nueva Chicago 1 (Bautista Gallardo) / PM FC Negro 4 (Mateo Villamizar-Valentino Villacorta 3).

DENOMINACION C-09 2017

7ª fecha

- MyL Futsal 0 / El Lobito Futsal 5 (Cristian Barrionuevo-Lionel Viltes-Nicolás Ojeda-Santino Care 2).

- JM Futsal 1 (Luca Yáñez) / Milan F.I 0.

DENOMINACION C-13

9ª fecha - Zona “A”

- La Provee Futsal 0 / Guardianes JL 4 (Samuel Ojeda 2- Axel Mendoza-Víctor Pedraza).

- Los Matadores Rojo 3 (Otoniel Sánchez-Dylan Mansilla-Fabio Zamora) / Malvinas Club 4 (Santino Guerrero 2- Ticiano Palma 2).

- Pase de Gol 0 / Lanús Infantil “B” 2 (Thiago Chaile 2).

7ª fecha - Zona “B”

- Lanús Infantil “A” 3 (Tiziano Hernández-Ian Barría-Bautista Recabal) / Galácticos 2 (Dylan Miranda-Yoel Sanzana).

9ª fecha – Zona “B”

- Milan Futsal 0 / Inter 2 (Ciro Pérez 2).

- MyL Futsal 1 (Nehemías Coñocar) / Parma Futsal 2 (Máximo Soto-Mateo Ferreyra).

- Lanús 2 (Ian Flores 2) / Los Amigos del Fútbol 4 (Lautaro Poveda-Leonel Pérez 2-Fantino Quisle).

- 211 Futsal 2 (Tiziano Castro 2) / La Scaloneta CR 0.

DENOMINACION C-15

6ª fecha - Zona “A”

- Deportivo DM 0 / Alma Gaucha 4 (León Remolcoy-Bruno Barros- Darian Vallejos-Lisandro Nova).

- Juan XXIII 0 / Fortaleza 1 (José Julián Arias).

5ª fecha - Zona “B”

- La Scaloneta CR 1 (Ian Sobarzo) / Malvinas Club 2 (Ian Ojeda-Theo Uribe).

- CyS Futsal 4 (Matías Navarro-Leonel Robledo-Thiago Cancino-Santino Díaz).

- Los Titanes FC Naranja 3 (Héctor Cárdenas- Sergio Borda-Mariano Pichilef).

DENOMINACION C-17

7ª fecha - Zona “A”

- 707 Futsal 2 (Geremías Maidana-Brandon Márquez) / El Lobito Futsal 7 (Thiago Balcón 2-Luka Herrera 2-Valentino López-Walter Toledo 2).

- CIPA 0 / HDP Fusal 3 (Tobías López 2-Bruno Barría).

- Amigos del Poli 3 (Gabriel Ricardi-Luciano Santander – Benjamín Flores) / Lanús “B” 1 (Romino Sosa).

- Prekad 4 (Benjamín Dietsche-Bautista Kuhn 2-Bruno Carrizo) / Deportivo Los Teros 2 (Tomás Galván-Brian González).

6ª fecha - Zona “B”

- Juan XXIII 2 (Thiago Vidal 2) / MyL Futsal 8 (Gonzalo Bladilo 2-Ciro Araneda-León Pinda-Leónidas Amaya- Benjamín Errecalde 3).