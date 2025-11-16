El elenco misionero venció a Don Orione 1-0 y conquistó el título del 1º Nacional de Clubes Campeones de Futsal. La Banda goleó 7-3 a Casa Magallanes y subió al podio.

Telecentro Tacuarí es el campeón y La Banda de AESA finalizó tercero

Telecentro Tacuarí de Misiones venció 1-0 a Don Orione de Mendoza y se consagró campeón de la 1ª edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones de futsal, que se jugó en Comodoro Rivadavia.

Un gol de Alexis Toledo a 1’39” para el final, le permitió al conjunto misionero quedarse con el título y cerrar una participación histórica ya que ganó todos los partidos de este certamen, que organizó la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, fiscalizó la Confederación Argentina (CAFS), y tuvo el auspicio del Ente Comodoro Deportes.

El primer campeón de este nuevo torneo de la CAFS había debutado en el Grupo “B” con triunfo de 5-2 ante Franjeados de Formosa.

En su segunda actuación, le ganó, de manera ajustada 3-2 a Deportivo Cachito de 28 de Noviembre de la Cuenca Carbonífera (Santa Cruz).

El elenco de la tierra colorada cerró la fase de grupos con una goleada de 8-2 ante Club Social y Deportivo Gymnasium de Tucumán, para de esa manera, ser el mejor equipo de la primera fase.

En cuartos de final, el “telefónico” venció 6-4 a Deportivo Esquina de Corrientes, mientras que en semifinales le ganó 6-3 a La Banda de AESA de Comodoro Rivadavia (Chubut).

Telecentro Tacuarí se impuso este sábado por la noche 1-0 ante Don Orione, tras una gran jugada de Santiago Verón -quien fue el jugador destacado-, para que Alexis Toledo -uno de los goleadores junto con Diego Vargas de La Banda-, establezca el 1-0, cuando solo restaban 1’39” para el final de la historia.

Llegó el final, y todo Telecentro Tacuarí comenzó a festejar en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo un título que jamás va a olvidar.

Además, el equipo de Misiones se llevó como recompensa, un premio de 5 millones de pesos, y además el pase para jugar la Intercontinental Cup del próximo año.

PODIO PARA AESA

Por su parte, en el partido por el tercer puesto, La Banda de AESA derrotó 7-3 a Casa Magallanes de Ushuaia, logró terminar en el podio y se llevó como premio 2 millones de pesos.

Los goles del equipo que representó a Chubut en el torneo los marcaron Diego Vargas -en dos ocasiones-, mientras que los restantes fueron obra de Julián Pacheco, Agustín Alaniz, Bruno Barría, Matías Cárcamo y Gabriel Dodds. Los goles de los fueguinos fueron obra de Federico Martirena, Lucas Aravena y Lautaro Godoy.

Panorama

SABADO 15

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

3º puesto

- Casa Magallanes (Tierra del Fuego) 3 (Federico Martinera, Lucas Aravena y Lautaro Godoy) / La Banda de AESA (Chubut) 7 (Julián Pacheco, Diego Vargas 2, Agustín Alaniz, Bruno Barría, Matías Cárcamo y Gabriel Dodds).

1º puesto

- Don Orione (Mendoza) 0 / Telecentro Tacuarí (Misiones) 1 (Alexis Toledo).

Cuadro de honor

Campeón: Telecentro Tacuarí (Misiones).

Subcampeón: Don Orione (Mendoza).

Tercero: La Banda de AESA (Chubut).

Cuarto: Casa Magallanes (Tierra del Fuego).

Jugador destacado: Santiago Verón (Telecentro Tacuarí).

Goleador del torneo: Alexis Toledo (Telecentro Tacuarí) y Diego Vargas (La Banda de AESA).

Valla menos vencida: Don Orione (Mendoza).

Delegación más correcta: Gymnasium (Tucumán).