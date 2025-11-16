Telecentro Tacuarí es el campeón y La Banda de AESA finalizó tercero

Telecentro Tacuarí de Misiones venció 1-0 a Don Orione de Mendoza y se consagró campeón de la 1ª edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones de futsal, que se jugó en Comodoro Rivadavia.
Un gol de Alexis Toledo a 1’39” para el final, le permitió al conjunto misionero quedarse con el título y cerrar una participación histórica ya que ganó todos los partidos de este certamen, que organizó la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, fiscalizó la Confederación Argentina (CAFS), y tuvo el auspicio del Ente Comodoro Deportes.
El primer campeón de este nuevo torneo de la CAFS había debutado en el Grupo “B” con triunfo de 5-2 ante Franjeados de Formosa.
En su segunda actuación, le ganó, de manera ajustada 3-2 a Deportivo Cachito de 28 de Noviembre de la Cuenca Carbonífera (Santa Cruz).
El elenco de la tierra colorada cerró la fase de grupos con una goleada de 8-2 ante Club Social y Deportivo Gymnasium de Tucumán, para de esa manera, ser el mejor equipo de la primera fase.
En cuartos de final, el “telefónico” venció 6-4 a Deportivo Esquina de Corrientes, mientras que en semifinales le ganó 6-3 a La Banda de AESA de Comodoro Rivadavia (Chubut).
Telecentro Tacuarí se impuso este sábado por la noche 1-0 ante Don Orione, tras una gran jugada de Santiago Verón -quien fue el jugador destacado-, para que Alexis Toledo -uno de los goleadores junto con Diego Vargas de La Banda-, establezca el 1-0, cuando solo restaban 1’39” para el final de la historia.
Llegó el final, y todo Telecentro Tacuarí comenzó a festejar en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo un título que jamás va a olvidar.
Además, el equipo de Misiones se llevó como recompensa, un premio de 5 millones de pesos, y además el pase para jugar la Intercontinental Cup del próximo año.
PODIO PARA AESA
Por su parte, en el partido por el tercer puesto, La Banda de AESA derrotó 7-3 a Casa Magallanes de Ushuaia, logró terminar en el podio y se llevó como premio 2 millones de pesos.
Los goles del equipo que representó a Chubut en el torneo los marcaron Diego Vargas -en dos ocasiones-, mientras que los restantes fueron obra de Julián Pacheco, Agustín Alaniz, Bruno Barría, Matías Cárcamo y Gabriel Dodds. Los goles de los fueguinos fueron obra de Federico Martirena, Lucas Aravena y Lautaro Godoy.
………………
Panorama
SABADO 15
En el Club Ingeniero Huergo – Km 3
3º puesto
- Casa Magallanes (Tierra del Fuego) 3 (Federico Martinera, Lucas Aravena y Lautaro Godoy) / La Banda de AESA (Chubut) 7 (Julián Pacheco, Diego Vargas 2, Agustín Alaniz, Bruno Barría, Matías Cárcamo y Gabriel Dodds).
1º puesto
- Don Orione (Mendoza) 0 / Telecentro Tacuarí (Misiones) 1 (Alexis Toledo).
………………
Cuadro de honor
Campeón: Telecentro Tacuarí (Misiones).
Subcampeón: Don Orione (Mendoza).
Tercero: La Banda de AESA (Chubut).
Cuarto: Casa Magallanes (Tierra del Fuego).
Jugador destacado: Santiago Verón (Telecentro Tacuarí).
Goleador del torneo: Alexis Toledo (Telecentro Tacuarí) y Diego Vargas (La Banda de AESA).
Valla menos vencida: Don Orione (Mendoza).
Delegación más correcta: Gymnasium (Tucumán).