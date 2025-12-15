El futsal promocional tiene tres semifinalistas en la C-09 2017

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura y dio comienzo a los cruces.
En ese contexto, la actividad tanto del sábado como la del domingo, se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 2.
En la denominación C-09 2017 se jugaron tres partidos correspondientes a los cuartos de final. Los equipos que se metieron en las semifinales son El Lobito Futsal, quien fue el mejor de la fase regular, Lanús y PM FC Azul. El restante semifinalista saldrá del duelo entre Los Matadores y MyL Futsal, donde allí saldrá el rival que tendrá El Lobito.
Asimismo, se definieron prácticamente el resto de las categorías participantes, donde algunas avanzaron a cuartos de final y otras accedieron a la instancia de octavos.
A continuación se detallan todos los resultados, con sus respectivos goleadores, que se registraron el fin de semana en el gimnasio del barrio Pueyrredón.
……………….
Panorama
DENOMINACION C11 2014
13ª fecha
- La 14 FC: 4(Lautaro Aguilar-Alan Runín 2-Milo Maldonado) / El Pilar 0.
- Lanús Infantil 8 (Bautista Alvarado-Noah Saralegui-Pedro Carro-Mateo Lincopil 5) / PM FC Blanco 1 (Bautista Villegas).
- Juanes Motos Futsal 0 / Casino CR 1 (Ignacio Kochowicz).
- El Lobito Infantil 0 / Halcones Dorados FC 5 (Vladimir Cárcamo 2- Ian Ulloa-Tiziano Aguilar-Nehemías Juárez).
- Asturiano Celeste 2 (Theo Quiroga 2) / MyL Futsal 0.
Cuartos de final
- Halcones Dorados F (1º) vs El Lobito Infantil (8º) A.
- PM FC Azul (4º) vs Casino CR (5º) D.
- Lanús Infantil (2º) vs JM Futsal (7º) B.
- Asturiano Celeste (3º) vs La 14 FC (6º) C.
DENOMINACION C11 2015
12ª fecha
- El Lobito Infantil 4 (Bautista Vidal-Benjamín Vargas-Gian Lemos 2) / Vikingos FC 0.
- Asturiano Celeste 4 (Viggo Bacarili-Benjamín González-Noah Ruiz 2) / Casino CR 1 (Valentino Bermúdez).
- Los Matadores 7 (Valentino Leyh-Asiel Maripillan 2-Samuel Madrid 3-Samuel Aguilar) / Juanes Motos Futsal 0.
- Halcones Dorados FC 8 (Nicolás Cartagena 4-Agustín Merlo 3- Francis De Vadillo) / Lanús Infantil 2 (Tomás Serón-Lorenzo Rodríguez).
- Comodoro FC 4 (Alfie Andretta-Lorenzo Altamirano-Milo Andretta-Thiago Piñeiro) / La Súper Económica 4 (Giovanni Gómez 2- Giovanni Arjona-Uriel Castillo).
- Parma Futsal 5 (Emiliano Hueicha-Román Rivera-Isaías Rocha 3) / PM FC Negro 2 (Alan Angel-Francisco Delgado).
13ª fecha
- Halcones Dorados FC 8 (Benicio Saralegui-Nicolás Cartagena 2- Agustín Merlo 2-Francis De Vadillo-Tiziano Flores 2 ) / PM FC Negro 0.
- Asturiano Celeste 7 (Viggo Bacarili 4-Benjamín González-Milo Huenelaf-Enzo Muñoz) / Juanes Motos Futsal 0.
- PM FC Blanco 0 / Lanús Infantil 7 (Mateo Elorrieta 2-Tomás Serón 2-Lorenzo Rodríguez-Noah Barría-Angel Oyarzo).
- Los Matadores 3 (Samuel Madrid-Samuel Aguilar 2) / La Súper Económica 4 (Giovanni Gómez-Gonzalo Ruiz-Giovanni Arjona-Uriel Castillo).
- El Lobito Infantil 1 (Benjamín Vargas) / Casino CR 1 (Giovanni Suárez).
- Comodoro FC 7 (Alfie Andretta 2-Lorenzo Altamirano-Milo Andretta 3-Valentín Martel) / Parma Futsal 1 (Román Rivera).
DENOMINACION C11 2016
10ª fecha
- La Súper Económica 7 (Emanuel Vargas 2-Kenai Gómez 2-Uriel Castillo-Constantino Mendes-Tahiel Mayorga).
11ª fecha
- Asturiano Celeste 2 (Bastián Pucheta-Gael Rayan) / PM FC Blanco 1 (Emir González).
- Vikingos FC 0 / PM FC Negro 1 (Julián Tolosa).
- Lanús 4 (Juan Martin Mansilla-Giuliano Bonelli-Santino Encina 2) / Nueva Chicago 0.
- PM FC Azul 1 (Lorenzo Asef) / Halcones Dorados FC 4 (Tiziano Flores 4).
- Milan F.I 1 (Eric Millapinda) / La Súper Económica 7 (Emanuel Vargas-Uriel Castillo 5-Constantino Mendes).
- El Lobito Infantil 7 (Thaiel Mansilla-Benjamín Vargas 4-Tahiel Huenchullan 2) / MyL Futsal 1 (Tomas Alvarez).
Cuartos de final
- El Lobito Infantil (1º) vs Nueva Chicago (8º) A.
- PM FC Azul (4º) vs Halcones Dorados (5º) D.
- La Súper Económica (2º) vs MyL Futsal (7º) B.
- PM FC Negro (3º) vs Lanús (6º) C.
DEMONINACION C-09 2017
4tos. de final
- PM FC Azul 2 (Miguel Gatti-Bautista Gonzales) / JM Futsal 0.
- Lanús 6 (Giovanni Meza 3-Tadeo Domínguez-Santino Encina- Augusto Schvallier) / PM FC Blanco 1 (Emir González).
- El Lobito Futsal 3 (Lautaro Sobarzo-Santino Care 2) / Asturiano Celeste 0.
Semifinales
- El Lobito Futsal (A) vs Los Matadores-MyL Futsal (D).
- Lanús (B) vs PM FC Azul (C).
DENOMINACION C-13
13ª fecha – Zona “A”
- Lanús Infantil “B” 0 / Guardianes JL 0.
- Malvinas Club 4 (Ian Quintana-Tahiel Morales 3) / MyL Futsal Blanco 0.
- La Cigarra 4 (Jeremías Soto 3-Uriel Barrientos) / Nero Futsal 2 (Santiago Morales-Gabriel Levill).
- Los Matadores Rojo 4 (Santiago Castro-Santino Pairo-Tiago Viana-Fabio Zamora) / Juanes Motos Futsal 1 (Luciano Peñaloza).
- Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos 2) / La Provee Futsal 0.
- Juan XXIII 2 (Manuel Vega 2) / Pase de Gol 0.
13ª fecha - Zona “B”
- Casino CR 6 Gastón Escobar 4-Juan Caneo-Joaquín Paredes) / El Pilar 2 (Arián Barrientos-Dylan Ojeda).
- Milán Futsal 4 (Giovanni Amaya-Jack Centellas 2-Fausto Farías) / Lanús 0.
- Galácticos 3 (Dylan Miranda-Julián Santander-Joaquín Márquez) / MyL Futsal 0.
- Lanús Infantil “A” 10 (Kevin Chávez 2-Giovanni Guinao 2-Giovanni Nieto-Bastián Miranda-Ian Barría 2-Dante Latorre 2) / Los Amigos del Fútbol 0.
- Los Matadores Azul 2 (Emanuel Aguilar 2) / La Scaloneta CR 0.
- Inter 2 (Ciro Pérez 2) / 211 Futsal 0.
8vos. de final
- Malvinas Club (1ºZA) vs Los Matadores Azul (8ºZB) A.
- Casino CR (4ºZB) vs Guardianes JL (5ºZA) B.
- Galácticos (2ºZB) vs La Cigarra (7ºZA) C.
- Los Matadores Rojo (3ºZA) vs Parma Futsal (6ºZB) D.
- Lanús Infantil “A” (1ºZB) vs La Provee Futsal (8ºZA) E.
- Lanús Infantil “B” (4ºZA) vs Los Amigos del Fútbol (5ºZB) F.
- La Súper Económica (2ºZA) vs Milan Futsal (7ºZB) G.
- Inter (3ºZB) vs Juanes Motos FS (6ºZA) H.
DENOMINACION C15
9ª fecha – Zona “B”
- Malvinas Club 7 (Renzo Lastra 3-Theo Uribe-Ciro Uribe-Franco Cerdas-Bautista Pérez) / Nero Futsal 0.
DENOMINACION C-17
9ª fecha – Zona “B”
- Deportivo San Cayetano 2 (Lautaro Remolcoy-Benjamín Medina) / El Progreso 2(Nehemías Mañao-Román Hernández).
8ºvos. de final
- Amigos del Poli (1ºZA) vs Juan XXIII (8ºZB) A.
- El Progreso (4ºZB) vs Prekad (5ºZA) B.
- MyL Futsal (2ºZB) vs 707 Futsal (7ºZA) C.
- El Lobito Futsal (3ºZA) vs Deportivo DM Negro (6ºZB) D.
- Lanús “A” (1ºZB) vs Deportivo DM Blanco (8ºZA) E.
- HDP Futsal (4ºZA) vs Guardianes JL (5ºZB) F.
- Lanús “B” (2ºZA) vs Deportivo San Cayetano (7ºZB) G.
- Luz y Fuerza (3ºZB) vs CIPA (6ºZA) H.