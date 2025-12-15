El Patagonico
El Patagónico
El futsal promocional tiene tres semifinalistas en la C-09 2017

El Lobito Futsal, Lanús y PM FC Azul están en la próxima instancia del torneo Clausura de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura y dio comienzo a los cruces.

En ese contexto, la actividad tanto del sábado como la del domingo, se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 2.

En la denominación C-09 2017 se jugaron tres partidos correspondientes a los cuartos de final. Los equipos que se metieron en las semifinales son El Lobito Futsal, quien fue el mejor de la fase regular, Lanús y PM FC Azul. El restante semifinalista saldrá del duelo entre Los Matadores y MyL Futsal, donde allí saldrá el rival que tendrá El Lobito.

Asimismo, se definieron prácticamente el resto de las categorías participantes, donde algunas avanzaron a cuartos de final y otras accedieron a la instancia de octavos.

A continuación se detallan todos los resultados, con sus respectivos goleadores, que se registraron el fin de semana en el gimnasio del barrio Pueyrredón.

……………….

Panorama

DENOMINACION C11 2014

13ª fecha

- La 14 FC: 4(Lautaro Aguilar-Alan Runín 2-Milo Maldonado) / El Pilar 0.

- Lanús Infantil 8 (Bautista Alvarado-Noah Saralegui-Pedro Carro-Mateo Lincopil 5) / PM FC Blanco 1 (Bautista Villegas).

- Juanes Motos Futsal 0 / Casino CR 1 (Ignacio Kochowicz).

- El Lobito Infantil 0 / Halcones Dorados FC 5 (Vladimir Cárcamo 2- Ian Ulloa-Tiziano Aguilar-Nehemías Juárez).

- Asturiano Celeste 2 (Theo Quiroga 2) / MyL Futsal 0.

Cuartos de final

- Halcones Dorados F (1º) vs El Lobito Infantil (8º) A.

- PM FC Azul (4º) vs Casino CR (5º) D.

- Lanús Infantil (2º) vs JM Futsal (7º) B.

- Asturiano Celeste (3º) vs La 14 FC (6º) C.

DENOMINACION C11 2015

12ª fecha

- El Lobito Infantil 4 (Bautista Vidal-Benjamín Vargas-Gian Lemos 2) / Vikingos FC 0.

- Asturiano Celeste 4 (Viggo Bacarili-Benjamín González-Noah Ruiz 2) / Casino CR 1 (Valentino Bermúdez).

- Los Matadores 7 (Valentino Leyh-Asiel Maripillan 2-Samuel Madrid 3-Samuel Aguilar) / Juanes Motos Futsal 0.

- Halcones Dorados FC 8 (Nicolás Cartagena 4-Agustín Merlo 3- Francis De Vadillo) / Lanús Infantil 2 (Tomás Serón-Lorenzo Rodríguez).

- Comodoro FC 4 (Alfie Andretta-Lorenzo Altamirano-Milo Andretta-Thiago Piñeiro) / La Súper Económica 4 (Giovanni Gómez 2- Giovanni Arjona-Uriel Castillo).

- Parma Futsal 5 (Emiliano Hueicha-Román Rivera-Isaías Rocha 3) / PM FC Negro 2 (Alan Angel-Francisco Delgado).

13ª fecha

- Halcones Dorados FC 8 (Benicio Saralegui-Nicolás Cartagena 2- Agustín Merlo 2-Francis De Vadillo-Tiziano Flores 2 ) / PM FC Negro 0.

- Asturiano Celeste 7 (Viggo Bacarili 4-Benjamín González-Milo Huenelaf-Enzo Muñoz) / Juanes Motos Futsal 0.

- PM FC Blanco 0 / Lanús Infantil 7 (Mateo Elorrieta 2-Tomás Serón 2-Lorenzo Rodríguez-Noah Barría-Angel Oyarzo).

- Los Matadores 3 (Samuel Madrid-Samuel Aguilar 2) / La Súper Económica 4 (Giovanni Gómez-Gonzalo Ruiz-Giovanni Arjona-Uriel Castillo).

- El Lobito Infantil 1 (Benjamín Vargas) / Casino CR 1 (Giovanni Suárez).

- Comodoro FC 7 (Alfie Andretta 2-Lorenzo Altamirano-Milo Andretta 3-Valentín Martel) / Parma Futsal 1 (Román Rivera).

DENOMINACION C11 2016

10ª fecha

- La Súper Económica 7 (Emanuel Vargas 2-Kenai Gómez 2-Uriel Castillo-Constantino Mendes-Tahiel Mayorga).

11ª fecha

- Asturiano Celeste 2 (Bastián Pucheta-Gael Rayan) / PM FC Blanco 1 (Emir González).

- Vikingos FC 0 / PM FC Negro 1 (Julián Tolosa).

- Lanús 4 (Juan Martin Mansilla-Giuliano Bonelli-Santino Encina 2) / Nueva Chicago 0.

- PM FC Azul 1 (Lorenzo Asef) / Halcones Dorados FC 4 (Tiziano Flores 4).

- Milan F.I 1 (Eric Millapinda) / La Súper Económica 7 (Emanuel Vargas-Uriel Castillo 5-Constantino Mendes).

- El Lobito Infantil 7 (Thaiel Mansilla-Benjamín Vargas 4-Tahiel Huenchullan 2) / MyL Futsal 1 (Tomas Alvarez).

Cuartos de final

- El Lobito Infantil (1º) vs Nueva Chicago (8º) A.

- PM FC Azul (4º) vs Halcones Dorados (5º) D.

- La Súper Económica (2º) vs MyL Futsal (7º) B.

- PM FC Negro (3º) vs Lanús (6º) C.

DEMONINACION C-09 2017

4tos. de final

- PM FC Azul 2 (Miguel Gatti-Bautista Gonzales) / JM Futsal 0.

- Lanús 6 (Giovanni Meza 3-Tadeo Domínguez-Santino Encina- Augusto Schvallier) / PM FC Blanco 1 (Emir González).

- El Lobito Futsal 3 (Lautaro Sobarzo-Santino Care 2) / Asturiano Celeste 0.

Semifinales

- El Lobito Futsal (A) vs Los Matadores-MyL Futsal (D).

- Lanús (B) vs PM FC Azul (C).

DENOMINACION C-13

13ª fecha – Zona “A”

- Lanús Infantil “B” 0 / Guardianes JL 0.

- Malvinas Club 4 (Ian Quintana-Tahiel Morales 3) / MyL Futsal Blanco 0.

- La Cigarra 4 (Jeremías Soto 3-Uriel Barrientos) / Nero Futsal 2 (Santiago Morales-Gabriel Levill).

- Los Matadores Rojo 4 (Santiago Castro-Santino Pairo-Tiago Viana-Fabio Zamora) / Juanes Motos Futsal 1 (Luciano Peñaloza).

- Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos 2) / La Provee Futsal 0.

- Juan XXIII 2 (Manuel Vega 2) / Pase de Gol 0.

13ª fecha - Zona “B”

- Casino CR 6 Gastón Escobar 4-Juan Caneo-Joaquín Paredes) / El Pilar 2 (Arián Barrientos-Dylan Ojeda).

- Milán Futsal 4 (Giovanni Amaya-Jack Centellas 2-Fausto Farías) / Lanús 0.

- Galácticos 3 (Dylan Miranda-Julián Santander-Joaquín Márquez) / MyL Futsal 0.

- Lanús Infantil “A” 10 (Kevin Chávez 2-Giovanni Guinao 2-Giovanni Nieto-Bastián Miranda-Ian Barría 2-Dante Latorre 2) / Los Amigos del Fútbol 0.

- Los Matadores Azul 2 (Emanuel Aguilar 2) / La Scaloneta CR 0.

- Inter 2 (Ciro Pérez 2) / 211 Futsal 0.

8vos. de final

- Malvinas Club (1ºZA) vs Los Matadores Azul (8ºZB) A.

- Casino CR (4ºZB) vs Guardianes JL (5ºZA) B.

- Galácticos (2ºZB) vs La Cigarra (7ºZA) C.

- Los Matadores Rojo (3ºZA) vs Parma Futsal (6ºZB) D.

- Lanús Infantil “A” (1ºZB) vs La Provee Futsal (8ºZA) E.

- Lanús Infantil “B” (4ºZA) vs Los Amigos del Fútbol (5ºZB) F.

- La Súper Económica (2ºZA) vs Milan Futsal (7ºZB) G.

- Inter (3ºZB) vs Juanes Motos FS (6ºZA) H.

DENOMINACION C15

9ª fecha – Zona “B”

- Malvinas Club 7 (Renzo Lastra 3-Theo Uribe-Ciro Uribe-Franco Cerdas-Bautista Pérez) / Nero Futsal 0.

DENOMINACION C-17

9ª fecha – Zona “B”

- Deportivo San Cayetano 2 (Lautaro Remolcoy-Benjamín Medina) / El Progreso 2(Nehemías Mañao-Román Hernández).

8ºvos. de final

- Amigos del Poli (1ºZA) vs Juan XXIII (8ºZB) A.

- El Progreso (4ºZB) vs Prekad (5ºZA) B.

- MyL Futsal (2ºZB) vs 707 Futsal (7ºZA) C.

- El Lobito Futsal (3ºZA) vs Deportivo DM Negro (6ºZB) D.

- Lanús “A” (1ºZB) vs Deportivo DM Blanco (8ºZA) E.

- HDP Futsal (4ºZA) vs Guardianes JL (5ºZB) F.

- Lanús “B” (2ºZA) vs Deportivo San Cayetano (7ºZB) G.

- Luz y Fuerza (3ºZB) vs CIPA (6ºZA) H.

