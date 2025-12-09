El Lobito Futsal terminó como el mejor de la fase regular del torneo Clausura 2025 que organiza la Asociación Promocional.

La C-09 2017 tiene a sus cuartofinalistas

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana largo en el Gimnasio municipal 2, una nueva fecha del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, en la denominación C-09 2017 se definieron los equipos que jugarán cuartos de final.

En esta categoría, el mejor de la fase regular resultó El Lobito Futsal, que terminó como líder con 17 puntos, producto de ocho victorias y un empate, y fue uno de los invictos junto con su escolta Lanús (15).

La valla menos vencida fue de Benjamín Vargas y Juan Bautista Barría de El Lobito Futsal, recibiendo solo siete goles, mientras que el máximo anotador fue Santino Encina, del “Granate”, con 24 conquistas, informó la APFS.

De esa manera, los cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera: 1º El Lobito Futsal-8º Asturiano Celeste; 4º Los Matadores-5º MyL Futsal; 2º Lanús-7º PM FC Blanco y 3º PM FC Azul-6º JM Futsal.

A continuación se detallan todos los resultados, con sus respectivos goleadores, luego de jugarse en el gimnasio del barrio Pueyrredón, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura de futsal formativo.

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

9ª fecha

- PM FC Blanco 0 / Halcones Dorados FC 8 (Vladimir Cárcamo-Ian Ulloa-Tiziano Aguilar 2-Nehemías Juárez 2- Santiago Cuyul 2).

12ª fecha

- El Lobito Infantil 4 (Tahiel Chaura 2-Romeo Vega-Logan Gómez) / Flamengo 0.

- El Pilar 1 (Vicenzo Saldivia) / PM FC Blanco 1 (Bautista Villegas).

- Asturiano Celeste 1 (Theo Quiroga) / Casino CR 0.

- Juanes Motos Futsal 0 / Halcones Dorados FC 3 (Vladimir Cárcamo-Nehemías Juárez 2).

- Lanús Infantil 0 / JM Futsal 1 (Franccesco Vacca).

- La 14 FC 2 (Benicio Loncón 2) / MyL Futsal 0.

13ª fecha

- PM FC Azul 1 (Augusto Mercado) / JM Futsal 1 (Liam Araya).

DENOMINACION C-11 2015

11ª fecha

- El Lobito Infantil 0 / Asturiano Celeste 0.

- PM FC Blanco 0 / Vikingos FC 2 (Martín Saint 2).

- Los Matadores 0 / Casino CR 2 (Valentino Bermúdez- Ignacio Kochowicz).

- Comodoro FC 2 (Alfie Andretta 2) / Juanes Motos Futsal 0.

- Parma Futsal 2 (Bastián Cuevas-Román Rivera) / Lanús Infantil 5 (Tomás Serón 2-Angel Oyarzo 3).

DENOMINACION C-11 2016

10ª fecha

- PM FC Azul 1 (Emiliano Aldaba) / Vikingos FC 0.

- Lanús1 (Guiliano Bonelli) / Halcones Dorados FC 6 (Halcones Dorados FC 6 (Gael Holgado-Sebastián Pretzsch -Thomás Quiñonero 4).

- Asturiano Celeste 2 (Lorenzo Pastrana 2) / PM FC Negro 2 (Eloy Ábalos 2).

- Milan F.I (Adrián Romero) / Nueva Chicago 3 (Bautista Gallardo 2-Lucca Bahamonde).

- El Lobito Infantil 6 (Eloy Elgueta 2-Thaiel Mansilla-Benjamín Vargas 3) / PM FC Blanco 0.

DENOMINACION C09 2017

9ª fecha

- Lanús 5 (Giovanni Meza-Valentino Quesada-Santiago Encina 3) / El Lobito Infantil 1 (Valentín Navarro).

- Los Matadores 2 (Oseías Almirón-Bautista Cid) / PM FC Azul 0.

- JM Futsal 5 (Lautaro Milán-Luca Yáñez 4) / MyL Futsal 2 (Valentín Aguilera 2).

Cuartos de final

1º El Lobito Futsal vs 8º Asturiano Celeste (A).

4º Los Matadores vs 5º MyL Futsal (D).

2º Lanús vs 7º PM FC Blanco (B).

3º PM FC Azul vs 6º JM Futsal (C).

DENOMINACION C-13

12ª fecha – Zona “A”

- La Cigarra 3 (Jeremías Soto 3) / La Provee Futsal 1 (Zahir Velásquez).

- Juan XXIII 3 (Manuel Vega 2-Mateo Cardade) / Nero Futsal 0.

- Malvinas Club 3 (Santino Guerrero-Ticiano Palma 2) / Guardianes JL 0.

- Lanús Infantil “B” 3 (Lisandro Hernández-Thiago Chaile-Lían Cárcamo) / Juanes Motos Futsal 1 (Luciano Pañaloza).

- Los Matadores Rojo 3 (Otoniel Sánchez-Fabio Zamora 2) / La Súper Económica 2 (Ezequiel Juárez-Bastián Chaile).

- Pase de Gol 0 / MyL Futsal Blanco 2 (Héctor Rubilar 2).

12ª fecha – Zona “B”

- Milan Futsal 2 (Jack Centellas 2) / 211 Futsal 0.

- MyL Futsal 13 (Santino Cornejo 2-Ciro Ariza-Aaron Baeza-Nehemías Coñocar 9) / Lanús 0.

- Galácticos 5 (Dylan Miranda-Ian Ledesma 2-Yoel Sanzana 2) / El Pilar 0.

- Los Matadores Azul 2 (Máximo Martínez-Tiziano Almirón) / Los Amigos del Fútbol 5 (Lautaro Poveda 2-Leonel Pérez-Ian Chaura-Iker Gómez).

- Lanús Infantil “A” 8 (Bastián Miranda 2-Ian Barría 2-Dante Latorre 4) / Parma Futsal 4 (Mateo Ferreyra 2-Lautaro Herrera-Uriel González).

- Casino CR 2 (Gastón Escobar 2) / La Scaloneta CR 0.

DENOMINACION C-15

8ª fecha – Zona “A”

- Los Matadores 0 / Fortaleza 6 (José Arias 4-Jonás Oyarzo-Ricardo Parra).

- Deportivo DM 0 / MyL Futsal 3 (Vicente Mandaglio-León Pinda-Facundo Jorvatt).

9ª fecha – Zona “A”

- Alma Gaucha 2 (León Remolcoy-Valentín Cuyul) / MyL Futsal 1 (Facundo Jorvatt).

8ª fecha – Zona “B”

- 70/30 Petrosar 2 (Gastón Alfonso-Facundo Ferreyra) / Lanús 3 (Ian Villalba-Thiago Vera 2).

- Prekad “B” 6 (Neri Rodríguez-Bastián Yáñez-Ian Hanzich 3-Thiago Gutiérrez) / 211 Futsal 1 (Gleyson Mamani).

- La Scaloneta CR 1 (Miguel Loncón) / Nero Futsal 1 (Mateo Rodríguez).

- Los Titanes FC Naranja 3 (Héctor Cárdenas-Sergio Borda -Enzo Martínez) / La Súper Económica 2 (Matheo Carranza -Mirko Zelich).

9ª fecha – Zona “B”

- CyS Futsal 5 (Leonel Robledo-Santino Salinas 2-Alex Díaz-Santino Díaz) / Lanús 0.

DENOMINACION C-17

9ª fecha – Zona “A”

- Amigos del Poli 5 (Brian Nieva-Gabriel Ricardi-Luciano Santander-Gonzalo Santander 2) / El Lobito Futsal 4 (Thiago Balcón-Dylan Fimiani-Bautista Fuente-Walter Toledo).

- 707 Futsal 5 (Benjamín Marques 2-Mariano Villarreal 2-Renzo Román) / Deportivo DM Blanco 1 (Joaquín Barrientos).

- Lanús “B” 8 (Arias Alcaína-Santino Pacheco 2-Thiago Villalba 5) / Deportivo Los Teros 1 (Lionel Mañao).

9ª fecha – Zona “B”

- Guardianes JL 5 (Leandro Acosta-Lisandro Calderón- Francisco Mendoza 2–Brandon Schneider) / Deportivo DM Negro 2 (Matías Mercado 2).