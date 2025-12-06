El futsal promocional tendrá un fin de semana con 42 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana largo en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Clausura 2025.
En ese contexto, en total serán 42 los partidos que se jugarán entre el sábado, domingo y lunes.
A continuación se detalla la programación que se jugará por una nueva fecha del futsal formativo en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón, destacando que la acción para este sábado dará comienzo a las 17.
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 6 (16:45+15’)
17:00 PM FC Blanco vs Halcones Dorados FC; C-11, 2014, 9ª fecha.
17:40 PM FC Azul vs JM Futsal; C-11, 2014, 13ª fecha.
18:20 El Lobito Infantil vs Flamengo; C-11, 2014, 12ª fecha.
19:00 Los Matadores vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.
19:50 Deportivo DM vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.
20:40 70/30 Petrosar vs Lanús; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona B.
21:30 Amigos del Poli vs El Lobito Futsal; C-17, 2008/08, 9ª fecha, zona A.
22:30 707 Futsal vs Deportivo DM Blanco; C-17, 2008/08, 9ª fecha, zona A.
DOMINGO 7 (9:45+15’)
10:00 La Cigarra vs La Provee Futsal; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona A.
10:50 Juan XXIII vs Nero Futsal; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona A.
11:40 Malvinas Club vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona A.
12:30 Lanús Infantil “B” vs Juanes Motos FS; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona A.
13:20 Los Matadores Rojo vs La Super Económica; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona A.
14:10 El Lobito Infantil vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 11ª fecha.
14:50 PM FC Blanco vs Vikingos FC; C-11, 2015, 11ª fecha.
15:30 Los Matadores vs Casino CR; C-11, 2015, 11ª fecha.
16:10 Comodoro FC vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 11ª fecha.
16:50 Parma Futsal vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 11ª fecha.
17:30 Lanús vs El Lobito Infantil; C-09, 2017, 9ª fecha.
18:10 Los Matadores vs PM FC Azul; C-09, 2017, 9ª fecha.
18:50 JM Futsal vs MyL Futsal; C-09, 2017, 9ª fecha.
19:30 Prekad “B” vs 211 Futsal; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona B.
20:20 La Scaloneta CR vs Nero Futsal; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona B.
21:10 Los Titanes FC Naranja vs La Súper Económica; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona B.
22:00 Lanús “B” vs Deportivo Los Teros; C-17, 2008/09, 9ª fecha, zona “A”.
LUNES 8 (9:45+15’)
10:00 Milan Futsal vs 211 Futsal; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona B.
10:50 MyL Futsal vs Lanús; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona B.
11:40 Galácticos vs El Pilar; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona B.
12:30 Los Matadores Azul vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona B.
13:20 Lanús Infantil “A” vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 12ª fecha, zona B.
14:10 PM FC Azul vs Vikingos FC; C-09, 2016, 10ª fecha.
14:50 Lanús vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 10ª fecha.
15:30 Asturiano Celeste vs PM FC Negro; C-09, 2016, 10ª fecha.
16:10 Milan F.I vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 10ª fecha.
16:50 El Lobito Infantil vs PM FC Blanco; C-09, 2016, 10ª fecha.
17:30 El Pilar vs PM FC Blanco; C-11, 2014, 12ª fecha.
18:10 Asturiano Celeste vs Casino CR; C-11, 2014, 12ª fecha.
18:50 Juanes Motos FS vs Halcones Dorados FC; C-11, 2014, 12ª fecha.
19:30 Lanús Infantil vs JM Futsal; C-11, 2014, 12ª fecha.
20:10 Alma Gaucha vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, 9ª fecha, zona A.
21:00 CyS Futsal vs Lanús; ; C-15, 2010/11, 9ª fecha, zona B.
21:50 Guardianes JL vs Deportivo DM Negro; C-17, 2008/09, 9ª fecha, zona B.
Panorama (Lunes 1 al viernes 5)
DENOMINACION C-15
8ª fecha – Zona “A”
- Alma Gaucha 3 (León Remolcoy 2-Alexander Soto) / CIPA 2 (Tomás Muñoz-Bastián Cervatto).
- La Provee Futsal 0 / Deportivo San Cayetano 5 (Lisandro González-Ezequiel Saldivia 2-Enzo Sanzana-Agustín Sanzana).
- Los Titanes FC Negro 10 (Dante González 2-Juan Ignacio Melián 2-Agustín Carrizo 2-Joel Mañao 4) / Guardianes JL 0.
- Prekad “A” 5 (Joaquín Ovalle 3-Agustín Alvarez-Julián Rodríguez) / Juan XXIII 2 (Mateo Sánchez-Ignacio Martinovic).
7ª fecha – Zona “B”
- 211 Futsal 5 (Daniel Del Río 3-Gleyson Mami-Bastián Godoy) / Nero Futsal 8 (Mateo Rodríguez 2-Rodrigo Gómez 2-Thiago Acosta-Facundo Cifuentes 3).
8ª fecha – Zona “B”
- CyS Futsal 1 (Santino Salinas) / Los Titanes FC Blanco 0.
- Malvinas Club 2 (Ciro Uribe-Benjamín Amarilla) / HDP Futsal 2 (Bruno Barría-Thiago Achar).
DENOMINACION C-17
8ª fecha – Zona “B”
- Guardianes JL 5 (Leandro Acosta-Wilson Vega 3-Francisco Mendoza) / Lanús “A” 5 (Bautista Echeverría-Genaro Rivas – Joaquín Tula 2 -Maximiliano Gonzales).
Foto: Torneo Promocional Futsal de Comodoro Rivadavia.