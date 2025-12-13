Jugarán este domingo a las 13:20 en el Gimnasio municipal Nº 2 por los cuartos de final del torneo Clausura 2025 en la denominación C-09 2017 de la Asociación Promocional.

El Lobito Futsal y Asturiano Celeste buscan un lugar en las semifinales

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará este domingo en el Gimnasio municipal Nº 2, con la disputa del torneo Clausura 2025.

En ese contexto y dentro de la programación, además de seguir con la fase regular, se jugará un partido correspondiente a los cruces de cuartos de final de la denominación C-09 2017.

El encuentro está previsto para las 13:20 y lo protagonizarán los equipos de El Lobito Futsal, quien fue el mejor de la fase clasificatoria, y Asturiano Celeste, que ocupó el octavo puesto en la misma instancia.

A continuación se detalla la programación prevista para este domingo, como así también los resultados que se registraron entre el último martes y viernes.

………………..

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

DOMINGO 14 (9:45+15’)

10:00 Casino CR vs El Pilar; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona B.

10:50 Milan Futsal vs Lanús; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona B.

11:40 Galácticos vs MyL Futsal; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona B.

12:30 Lanús Infantil “A” vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona B.

13:20 El Lobito Futsal (1º) vs Asturiano Celeste (8º); C-09, 2017, 4tos. de final.

14:00 Asturiano Celeste vs PM FC Blanco; C-09, 2016, 11ª fecha.

14:40 Vikingos FC vs PM Negro; C-09, 2016, 11ª fecha.

15:20 Lanús vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 11ª fecha.

16:00 PM FC Azul vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 11ª fecha.

16:40 Milan F.I vs La Súper Económica; C-09, 2016, 11ª fecha.

17:20 El Lobito Infantil vs MyL Futsal; C-09, 2016, 11ª fecha.

18:00 Halcones Dorados FC vs PM FC Negro; C-11, 2015, 13ª fecha.

18:40 Asturiano Celeste vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 13ª fecha.

19:20 PM FC Blanco vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 13ª fecha.

20:00 Los Matadores vs La Súper Económica; C-11, 2015, 13ª fecha.

20:40 El Lobito Infantil vs Casino CR; C-11, 2015, 13ª fecha.

21:20 Comodoro RC vs Parma Futsal; C-11, 2015, 13ª fecha.

22:00 Malvinas Club vs Nero Futsal; C-15, 2010/11, 9ª fecha, zona B.

…………….

Panorama (Del martes 9 al viernes 12)

DENOMINACION C-15

9ª fecha - Zona “A”

- Los Titanes FC Negro 2 (Thiago Pereyra-Dante González) / CIPA 0.

- Guardianes JL:1 (Brandon Schneider) / Fortaleza 4 (Joel Chiguay - Santino Mansilla-Franco Ramos-Enzo Zamora).

- Los Matadores 2 (Pablo Ruiz-Santiago Cabrera) / Deportivo San Cayetano 1 (Agustín Sanzana).

- Deportivo DM 2 (Alexis Zambrano 2) / Juan XXIII 3 (Benjamín Carrizo-Ignacio Martinovic-Manuel Vega).

- La Provee Futsal 0 / Prekad “A” 2 (Joaquín Ovalle 2).

10ª fecha - Zona “A”

- Los Matadores 4 (Federico Zwenger-Valentino Barrientos-Pablo Ruiz-Gino Lincantica) / Prekad “A” 2 (Agustín Alvarez-Julián Rodríguez).

9ª fecha – Zona “B”

- Los Titanes FC Blanco 0 / HDP Futsal 0.

- 70/30 Futsal 0 / La Súper Económica 2 (Brian Benítez 2).

- Los Titanes FC Naranja 2 (Sergio Borda 2) / 211 Futsal 0.

- La Scaloneta CR 0 / Prekad “B” 2 (Demian Mareco 2).