La actividad tanto del sábado como domingo, se desarrollará desde las 10 en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

El futsal promocional continúa con la fase regular y llegan los cruces

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará el fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2 con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, este sábado la actividad dará comienzo a las 10 con partidos de la instancia de clasificación, jornada donde se espera den comienzo, los cruces de cuartos de final en la denominación C-09 2017, es decir la categoría más pequeña que participa en el certamen del futsal formativo.

El domingo, mientras tanto, la acción también dará inicio a las 10, en el mismo escenario de juego que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

A continuación se detalla la programación que se jugará este fin de semana en la Asociación de Futsal Promocional.

………………..

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 13 (9:45+15’)

10:00 Lanús Infantil “B” vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona “A”.

10:50 Malvinas Club vs MyL Futsal Blanco; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona “A”.

11:40 La Cigarra vs Nero Futsal; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona “A”.

12:30 Los Matadores Rojo vs Juanes Motos FS; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona “A”.

13:20 El Lobito Infantil vs Vikingos FC; C-11, 2015, 12ª fecha.

14:00 Asturiano Celeste vs Casino CR; C-11, 2015, 12ª fecha.

14:40 Los Matadores vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 12ª fecha.

15:20 Halcones Dorados FC vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 12ª fecha.

16:00 Comodoro FC vs La Súper Económica; C-11, 2015, 12ª fecha.

16:40 Parma Futsal vs PM FC Negro; C-11, 2015, 12ª fecha.

17:20 MyL Futsal vs La Super Económica; C-09, 2016, 10ª fecha.

18:00 PM FC Azul (3º) vs JM Futsal (6º); C-09, 2017, 4tos. de final.

18:40 Lanús (2º) vs PM FC Blanco (7º); C-09, 2017, 4tos. de final.

19:20 La 14 FC vs El Pilar; C-11, 2014, 13ª fecha.

20:00 Lanús Infantil vs PM FC Blanco; C-11, 2014, 13ª fecha.

20:40 Juanes Motos FS vs Casino CR; C-11, 2014, 13ª fecha.

21:20 El Lobito Infantil vs Halcones Dorados FC; C-11, 2014, 13ª fecha.

22:00 Deportivo San Cayetano vs El Progreso; C-17, 2008/09, 9ª fecha, zona B.

DOMINGO 14 (9:45+15’)

10:00 Casino CR vs El Pilar; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona B.

10:50 Milan Futsal vs Lanús; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona B.

11:40 Galácticos vs MyL Futsal; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona B.

12:30 Lanús Infantil “A” vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 13ª fecha, zona B.

13:20 El Lobito Futsal (1º) vs Asturiano Celeste (8º); C-09, 2017, 4tos. de final.

14:00 Asturiano Celeste vs PM FC Blanco; C-09, 2016, 11ª fecha.

14:40 Vikingos FC vs PM Negro; C-09, 2016, 11ª fecha.

15:20 Lanús vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 11ª fecha.

16:00 PM FC Azul vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 11ª fecha.

16:40 Milan F.I vs La Súper Económica; C-09, 2016, 11ª fecha.

17:20 El Lobito Infantil vs MyL Futsal; C-09, 2016, 11ª fecha.

18:00 Halcones Dorados FC vs PM FC Negro; C-11, 2015, 13ª fecha.

18:40 Asturiano Celeste vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 13ª fecha.

19:20 PM FC Blanco vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 13ª fecha.

20:00 Los Matadores vs La Súper Económica; C-11, 2015, 13ª fecha.

20:40 El Lobito Infantil vs Casino CR; C-11, 2015, 13ª fecha.

21:20 Comodoro RC vs Parma Futsal; C-11, 2015, 13ª fecha.

22:00 Malvinas Club vs Nero Futsal; C-15, 2010/11, 9ª fecha, zona B.