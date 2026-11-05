Desde el jueves 5 de noviembre, participando del estreno mundial un día antes que en los EE.UU., se exhibe la nueva adaptación, ahora en animación, del libro del Dr. Seuss publicado en 1957.

Dos niños llamados Sally y Conrad Walden tienen que pasar un día entero solos, sin la compañía de su madre. Sally tiene la costumbre de imponer a los demás lo que tienen que hacer mientras que su hermano, por otro lado, se dedica a jugar a videojuegos y a romper toda regla que se le imponga. El comportamiento de ambos se verá puesto a prueba cuando un misterioso personaje, El Gato con Sombrero, llegue al hogar de los Walden proponiéndoles cambiar sus vidas para que se conviertan, por primera vez, en dos chicos que saben cómo pasárselo bien. Lo que los niños no sospechan es el caos que está por llegar a su hogar.

Esta nueva versión ofrece una reinterpretación contemporánea de la historia, fusionando la esencia original del libro con elementos modernos. El personaje central recibe una misión de una peculiar institución, la I.I.I.I. (Instituto para la Institución de la Imaginación e Inspiración, LLC). Esta organización le encarga alegrar a dos jóvenes, Gabby y Sebastian, quienes enfrentan la difícil tarea de adaptarse a un nuevo hogar. Este desafío añade una dimensión adicional a la historia, presentando al Gato como un agente de cambio que, enfrentándose a su propia vulnerabilidad, busca transformar una situación complicada. El reparto original de voces es una combinación de talento contemporáneo, que reúne a figuras del espectáculo como Matt Berry, Quinta Brunson y Xochitl Gomez. Además, el elenco incluye a Paula Pell, Bowen Yang y Tiago Martinez, quienes han aportado su experiencia a este esperado proyecto.

Al revisar las adaptaciones pasadas, incluida la película de 2003 protagonizada por Mike Myers, se observa cómo cada interpretación ha intentado aportar algo nuevo al personaje sin perder su esencia. A medida que la industria cinematográfica continúa evolucionando, esta nueva aproximación animada representa un esfuerzo por renovar el interés en las obras del Dr. Seuss para nuevas generaciones, manteniendo al mismo tiempo el sentido de asombro y travesura que siempre ha caracterizado al Gato. La interacción entre las nuevas tecnologías de animación y la atemporal sencillez del cuento original resalta cómo las historias bien contadas pueden perdurar en el tiempo y seguir impactando a públicos diversos.

Bill Damaschke, presidente del sector de animación de Warner Bros. Pictures, ha expresado: “Estamos encantados de asociarnos con nuestros amigos de Dr. Seuss para llevar al público de todas las edades a una aventura en el querido mundo de “El Gato con Sombrero”. Con este increíble elenco de voces liderado por Bill Hader y nuestros cineastas al mando, esperamos compartir este espectáculo cinematográfico con el público de todo el mundo”. Y cabe decir que pocas figuras de la cultura popular resultan tan reconocibles. Su característico sombrero a rayas, su personalidad impredecible y su capacidad para convertir cualquier situación cotidiana en una aventura descontrolada lo han mantenido vigente durante décadas.

CINE COLISEO (jue 05 y mie 11 de noviembre):

19:00 Hs. EL GATO CON SOMBRERO (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 06 y mar 10 de noviembre):

19:00 Hs. EL GATO CON SOMBRERO (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 07 y lun 09 de noviembre):

16:30 Hs. EL GATO CON SOMBRERO (2D doblada)

19:00 Hs. EL GATO CON SOMBRERO (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 08 de noviembre):

16:30 Hs. EL GATO CON SOMBRERO (2D doblada)

19:00 Hs. EL GATO CON SOMBRERO (2D doblada)

Título original: The Cat in the Hat

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 31 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja

Guión: Alessandro Carloni y Erica Rivinoja sobre el libro del Dr. Seuss

Producción: Daniela Mazzucato, Jared Stern

Música: Lorne Balfe

Fotografía: Dan Molina

Voces originales:

Bill Hader (El Gato con Sombrero), Matt Berry (Waffles), Quinta Brunson (Sherry), Xochitl Gomez (Gabby), Giancarlo Esposito (Mr. Hoogeboom), America Ferrera (Carmen), Tiago Martinez (Sebastian), Bowen Yang (Gary ), Titus Burgess (Psíquico Narwhal)