El poder de la red

El martes 10 de noviembre se exhibe en CineClub el film del guionista y director Aaaron Sorkin que funciona como pieza complementaria de la ‹‹Red Social››, la cinta de 2010 que David Fincher hizo sobre el origen de Facebook.

El guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron lugar a la impactante investigación del Wall Street Journal titulada “The Facebook Files”. Es la historia real de cómo Frances Haugen, una joven ingeniera de Facebook, acude en busca de ayuda a Jeff Horwitz, un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que acabará destapando los secretos mejor guardados de la red social. Haugen declaró abiertamente que Mark Zuckerberg y sus directivos sabían cómo hacer más segura la plataforma, pero prefirieron sus ganancias económicas por encima de la seguridad de sus miles de millones de usuarios.

La historia real comenzó a gestarse dentro de las propias oficinas de Facebook en 2019. Haugen, una ingeniera de datos con experiencia previa en empresas como Google y Pinterest, fue contratada para trabajar en el departamento de Integridad Cívica. Su objetivo inicial era estudiar y combatir la desinformación electoral y los discursos de odio a nivel global. Pronto, Haugen descubrió una brecha entre el discurso público de la empresa y sus acciones internas. Las investigaciones internas de Facebook demostraban con datos contundentes que sus algoritmos priorizaban el contenido polarizante y violento, porque este generaba mayor interacción entre los usuarios. A mayor enojo, más tiempo en la pantalla y mayores ingresos publicitarios.

El punto de quiebre ocurrió tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Facebook desmanteló gran parte del equipo de Integridad Cívica, lo que Haugen consideró una traición directa a la seguridad pública. Tras ello decidió tomar captura y descargar miles de páginas de documentos confidenciales antes de renunciar en la primavera de 2021. Haugen no actuó sola en la difusión. Contactó a Horwitz de manera anónima. Durante meses, él y su equipo revisaron minuciosamente los documentos entregados por ella, para corroborar cada hallazgo antes de redactar una serie de reportajes explosivos. El escándalo alcanzó su punto máximo en octubre de 2021, cuando Haugen reveló su identidad en el programa “60 Minutes”. Además, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos.

Tras ver la declaración de Haugen, Aaron Sorkin (guionista de “Red Social”) declaró en múltiples entrevistas que la filtración de 2021 era la secuela moral que la primera entrega pedía a gritos. Así comenzó a trabajar con la investigación de Jeff Horwitz, que se volvió la columna de esta película. La producción buscó plasmar una tensión digna de thriller psicológico con el espionaje corporativo que vivieron Haugen y los periodistas mientras gestionaban la filtración en absoluto secreto. Básicamente, vivían con el temor de represalias legales o cibernéticas por parte del gigante tecnológico.

CINE TEATRO ESPAÑOL (mar 10 de noviembre):

19:00 Hs. EL PODER DE LA RED (2D subtitulada)

Título original: The Social Reckoning

Género: Drama, testimonial

Origen: Estados Unidos

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora 52 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Aaron Sorkin

Producción: Stuart M. Besser, Todd Black, Peter Rice, Aaron Sorkin

Música: Alexandre Desplat Fotografía: Jeff Cronenweth

Montaje: Alan Baumgarten

Reparto:

Mickey Madison (Frances Augen), Jeremy Allen White (Jeff Horwitz), Jeremy Strong (Mark Zuckerberg), Bill Burr (Charlie Carrigan), Winmu Mosaku (Raya), Billy Magnussen (Teddy Marks), Betty Giolpin (Criss), Gbenga Akinnagbe (Andy), Anna Lambe (Morgan), Aidan Laprete (Zach), Kelley Pereira (Evelyn), Portia Doubleday (Kayleigh)