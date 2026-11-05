Dos niños llamados Sally y Conrad Walden tienen que pasar un día entero solos, sin la compañía de su madre. Sally tiene la costumbre de imponer a los demás lo que tienen que hacer mientras que su hermano, por otro lado, se dedica a jugar a videojuegos y a romper toda regla que se le imponga. El comportamiento de ambos se verá puesto a prueba cuando un misterioso personaje, El Gato con Sombrero, llegue al hogar de los Walden proponiéndoles cambiar sus vidas para que se conviertan, por primera vez, en dos chicos que saben cómo pasárselo bien. Lo que los niños no sospechan es el caos que está por llegar a su hogar.

Este es el primer largometraje japonés rodado en IMAX. El guionista y director Takashi Yamazaki, también como responsable de los efectos visuales, ha contado con un equipo de VFX mayor que el de “Godzilla Minus One”. La amenaza inicial llega a la ciudad de Matsumoto: King Ghidorah, todavía con una sola cabeza, arrasa la población antes de desarrollar su forma de dragón tricéfalo. Sus alas provocan vientos de fuerza huracanada y sus mandíbulas lanzan haces electromagnéticos capaces de elevar edificios, trenes y otros objetos antes de estrellarlos contra el suelo. La película deja al margen buena parte de la mitología previa del personaje, que en otras entregas fue vinculado a invasores alienígenas y viajes temporales.

Al igual que su antecesora, “Godzilla Minus Zero” no tiene vínculo alguno con la versión estadounidense que forma del llamado Monsterverse de Hollywood. En cambio, conecta con la original de 1954, clásico dirigido por Ishiro Honda, con el que comparte incluso connotaciones históricas. Ambientada en la inmediata posguerra, se trata además de la primera película “de época” de la saga, ya que todas las demás o bien coincidían con la época de sus estrenos o transcurrían en el futuro. La película presenta a Godzilla como una presencia ligada a la ansiedad nuclear, los desastres naturales y la devastación de la posguerra japonesa. Esa especificidad cultural diferencia a las dos películas de Yamazaki de las producciones estadounidenses de la saga, donde el componente humano resulta menos desarrollado.

Yamazaki ha dicho que el objetivo de “Minus Zero” es superar el impacto de la película anterior sin sacrificar la conexión emocional con los espectadores. Mientras “Minus One” se centró en el Japón de la posguerra, reflejando la lucha por sobrevivir y mantener la esperanza entre las ruinas, la secuela propone una nueva historia de desesperación y esperanza, enfrentando tanto a Japón como a Estados Unidos ante una amenaza inédita. Este cambio de escala también responde al éxito internacional alcanzado por la franquicia y a la necesidad de ofrecer una experiencia acorde con un mundo globalizado, en el que una catástrofe en un lugar puede afectar a otro a gran distancia.

CINE COLISEO (jue 05 y mie 11 de noviembre):

21:30 Hs. GODZILLA: MINUS ZERO (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 06 y mar 10 de noviembre):

21:30 Hs. GODZILLA: MINUS ZERO (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sáb 07 y lun 09 de noviembre):

21:30 Hs. GODZILLA: MINUS ZERO (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 08 de noviembre):

21:30 Hs. GODZILLA: MINUS ZERO (2D subtitulada)

Género: Ciencia ficción, kaiju, aventura, acción

Origen: Japón

Título original: Gojira Mainasu Zero

Año: 2026

Duración: 2 horas 15 Min.

Formato: 2D Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Takashi Yamazaki

Producción: Kazuaki Kishida, G Abe, Keiichir Moriya

Música: Naoki Sat

Fotografía: Kz Shibasaki Montaje: Ryji Miyajima

Reparto:

Rynosuke Kamiki (Kichi Shikishima), Minami Hamabe (Noriko ishi), Min Tanaka (Kanji Murakami), Hidetaka Yoshioka (Kenji Noda), Masami Nagasawa (Makoto Aoyama), Yki Yamada (Shir Mizushima), Kuranosuke Sasaki (Seiji Akitsu), Jun Kunimura (Dr. Ogata), Sakura Ando (Sumiko ta), Miou Tanaka (Tatsuo Hotta), Sae Nagatani (Akiko)