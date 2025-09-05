El Gimnasio municipal Nº 3 recibió material deportivo para actividades

En un acto encabezado por el intendente Othar Macharashvili, y en trabajo conjunto con las comisiones de padres de diversas actividades sistemáticas municipales, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Comodoro Deportes entregó material deportivo al Gimnasio municipal Nº3. Dichos elementos serán de gran utilidad para disciplinas como gimnasia artística, fútbol, taekwondo, zumba y localizada, judo y Educación Física Infantil (EFI).

Las disciplinas mencionadas recibieron elementos deportivos como mancuernas, discos, pesas rusas, sogas, bandas elásticas, indumentaria deportiva y una paralela doble olímpica para gimnasia aeróbica.

En el acto estuvieron el intendente Othar Macharashvili, junto al presidente de Comodoro Deportes profesor Hernán Martínez, el director General de Deportes Martín Gurisich, y los responsables de sede Rosa Morales, Karen Varela y Andrés Benítez, además de miembros de comisión de padres de diversas actividades.

En representación de las comisiones de padres, Jesica Melivilo (Gimnasia Artística) expresó: “Quería agradecer al Ente por habernos ayudado a poder cumplir con el objetivo de este año que eran las dobles paralelas olímpicas, que servirá mucho a la actividad y a las chicas que están progresando en la disciplina. A los padres que nos ayudaron con las ventas y nos ayudan cada vez que tenemos buffet. A Rosa que siempre nos está apoyando en todas las locuras que queremos hacer para que la actividad siga creciendo”.

En tanto, Rosa Morales, responsable del Municipal Nº3 agregó: “Muchas gracias Othar por acompañarnos en este día tan especial para nosotros, Hernán, Martín, alumnos, profesores, y un saludo especial a los padres, que sin ustedes no se podría lograr esto. Me alegra que podamos trabajar juntos para estar cada día mejor”.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes agregó: “Hay que agradecer a Rosa, Karen, Andrés, toda la familia del Municipal Nº3, que realmente han transformado al gimnasio. Hoy tenemos el orgullo de que familia acompaña, el gimnasio tiene su identidad. Hay actividad y tenemos deportistas que son campeones nacionales. Por todas estas personas, junto a Roberto Varela, que tomó el desafío de hacer esto. A cada uno de los padres, eso lo logran ustedes, y nos hacen más fácil el trabajo a nosotros. Hace 15 días nos reunimos, nos dijeron del pedido, la inversión que tenían, y charlamos con Othar para poner lo que falta. En forma inmediata se tomó la decisión de hacerlo, gracias al trabajo de todos. Profes, alumnos, y la familia. Si vamos a transformar esta sociedad será con la familia”.

Y finalmente el intendente concluyó: “Lo que hoy vemos, como se expande la actividad, que se comprometen los padres y los profes, que cada vez mejoramos la calidad de la actividad, es algo enorme, que se haya podido lograr juntos. Que hoy vengan los padres, digan pudimos lograr esto, tenemos esto, nos falta esto. Nosotros ponemos la otra parte, y así vamos creciendo, confiando en el otro. Realmente estoy muy contento de verlos como crecieron, verlos hacer las actividades, es para felicitarlos a todos. A seguir confiando que podemos lograr cosas juntos, aunque sean tiempos difíciles. De a poquito, paso a paso, vamos a ir lográndolo. Muchas gracias, y a seguir trabajando”.