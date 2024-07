El gobierno bajó Cocineros Argentinos y ahora lanzó un programa con Martiniano Molina

El chef no renunciaría a su banca como diputado bonaerense. El exintendente de Quilmes había movilizado a su militancia para que cuide los votos de Milei el balotaje.

El gobierno lanzó un programa de cocina con el diputado por la provincia de Buenos Aires, Martiniano Molina, tras dar de baja Cocineros Argentinos, uno de los programas con mayor rating de la TV Pública. El empuje de Cocineros argentinos fue tal que los enlatados que transmitió el canal durante los primeros meses de Javier Milei, fueron lo más visto de la señal.

La gerencia del canal decidió apostar por el chef diputado bonaerense Martiniano, que tendrá un programa en vivo los sábados y domingos y ya comenzó a emitirse grabado los días de semana. Molina movilizó a su tropa para que cuide los votos de Milei el balotaje y festejó el triunfo libertario en las elecciones.

Al parecer, Molina no renunciará a su banca como diputado de la Provincia para asumir como chef en el ex Canal 7. "No avisó nada", dijo sorprendido un dirigente del PRO bonaerense ante la consulta de LPO.

El ex jugador de handball no tuvo los resultados esperados en 2023. Venció al bullrichista Walter Queijeiro en la interna del PRO, pero luego cayó ante Mayra Mendoza. Lo mismo le había ocurrido en 2019, cuando fue uno de los pocos intendentes en no reelegir. Juanita Viale, también alineada con las fuerzas del cielo, podría desembarcar en el canal estatal. Su hermano Nacho Viale lo desmintió, pero la información había sido confirmada por el gerente de la TV Pública.

Fuente: La política online