El Gobierno nacional resolvió eliminar el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguino), un instrumento que se financiaba con un aporte del 15% realizado por las empresas radicadas en Tierra del Fuego que acceden al régimen fiscal especial de la provincia.

El Gobierno dio de baja el fondo que financiaba la ampliación productiva en Tierra del Fuego

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, que fijó en 0% el aporte obligatorio previsto en el Decreto 727/2021. La medida lleva la firma del secretario Pablo Lavigne.

Hasta ahora, el fondo se sostenía con contribuciones mensuales equivalentes al 15% del beneficio obtenido por las empresas en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto del cual los productos fabricados en la provincia están exentos. Ese esquema permitía financiar proyectos destinados a diversificar la matriz productiva y fomentar la radicación de nuevas compañías.

El cambio responde a reclamos formales de la Unión Industrial Fueguina (UIF) y de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), que advirtieron sobre una pérdida significativa de competitividad del sector industrial fueguino en el actual contexto de desregulación económica.

Según plantearon ambas entidades, la vigencia del Decreto 333/2025 y otras medidas recientes impactaron de manera transversal en la actividad productiva de la provincia, más allá del sector de telefonía celular, comprometiendo la continuidad de operaciones y el empleo.

A partir de esta modificación, las empresas continuarán accediendo a los beneficios del régimen fiscal especial establecido por la Ley 19.640, pero sin la obligación de realizar aportes al FAMP-Fueguino. Cabe recordar que en 2021 la vigencia del régimen fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2038, condicionada originalmente al cumplimiento de esas contribuciones.

Por el momento, el Gobierno no informó si el fondo será reemplazado por otro mecanismo de incentivo productivo para la provincia.