El Gobierno estudia lanzar créditos hipotecarios atados a la evolución de los salarios

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, confirmó que el gobierno de Alberto Fernández trabaja para lanzar una línea de créditos hipotecarios para la compra de viviendas que se ajusten por la evolución de los salarios y no por la inflación como los créditos UVA lanzado durante la gestión de Mauricio Macri, calificados como "una verdadera estafa" por quienes los tomaron.

En declaraciones radiales Maggiotti señaló que con bancos públicos el lanzamiento de una línea de crédito hipotecario ajustable por salario, tras la muy mala experiencia de los préstamos UVA indexados a la suba de precios.

“Estamos trabajando con el sistema financiero, con los bancos públicos primeramente, para ver si podemos sacar alguna línea de crédito hipotecario que sea ajustable por salario”, afirmó Maggiotti en diálogo con Futurock. En ese sentido, agregó que para lograrlo “tendría que modificarse alguna normativa que tiene el Banco Central sobre esta temática”.

Los créditos hipotecarios UVA del macrismo cuyo capital y cuotas se actualizan por la evolución de los precios se convirtieron, en un contexto de alta inflación, en una trampa para quienes los tomaron esperanzados con la posibilidad de acceder por primera vez a la vivienda propia.

En rigor, la actualización del crédito hipotecario por la evolución del salario no es una novedad. En agosto de 2020 el gobierno relanzó el Plan Procrear de acceso a la vivienda con cinco líneas de créditos hipotecarios para construcción, ampliación y lotes de servicios. A partir de lo establecido en el DNU 643/20, las cuotas de esos préstamos comenzaron a actualizarse con la "Fórmula Hogar", que contempla la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), el cual, según la reglamentación, no puede exceder en más de 2% al ajuste de capital que hubiere resultado de aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Esa aclaración está pensada para cuando la variación salarial supera a la inflación.

La nueva fórmula de actualización crediticia, denominada “Coeficiente Casa Propia”, creada por el gobierno de Fernández tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Además, al reconocer que el aumento de los salarios puede variar según la rama de actividad, incorporó el CVS con un tope del 0,9.

Cuando se observa la evolución del índice UVA en el mediano plazo, no muestra una variación significativa con el CVS. Sin embargo, el Gobierno asegura que el CVS sería mejor porque el índice UVA, por ejemplo, actualiza en base a inflación y se siente en el bolsillo cuando todavía no se produjo la actualización salarial que, por lo general, corre por detrás. El CVS, en cambio, impacta luego del cierre de las paritarias. Por lo tanto, se supone que la cuota no superaría en ningún momento el 25 por ciento del ingreso.

Magiotti viene trabajando este tema con funcionarios públicos de los bancos Nación y Provincia desde mediados del año pasado.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

El ministro Maggiotti aclaró además que “siempre intentamos promover la construcción de viviendas en desarrollo urbanístico, porque construir una vivienda vale alrededor de 700 dólares el metro cuadrado, y cuando uno va a comprar quien vende pide 1.500 o 2.000 dólares el metro cuadrado”.

“Para un trabajador es mucho más económico comprar una vivienda de un desarrollo urbanístico que tiene el Estado o construir la vivienda”, agregó el funcionario. Además, sostuvo que “cuando uno impulsa la construcción de la vivienda no solamente la familia es beneficiada sino que da mucho empleo y reactivación económica; es una política que ataca tres cuestiones importantes”.

Señaló que “ya entregamos viviendas a casi 77 mil familias y tenemos en construcción 148 mil viviendas más”, y aseguró: “tenemos el presupuesto para terminar esas viviendas”. Detalló que el ministerio cuenta este año con una partida de 360 mil millones de pesos, y recordó que “el año pasado arrancamos con un presupuesto de 290 mil millones pesos y terminamos ejecutando 320 mil millones de pesos”. “Tuvimos más presupuesto de lo que se había presupuestado y este año va a pasar lo mismo”, concluyó.