El gran elogio de Hamilton a Colapinto que recorre el mundo

“Hizo un trabajo increíble. Se ganó el derecho de estar aquí. Todavía hay un asiento disponible...”, dijo Lewis Hamilton en la conferencia de prensa que compartió con Franco Colapinto y Lance Stroll en la previa del GP de Brasil.

“Todavía hay un asiento disponible (Sauber). Mi consejo sería que siga empujando para asegurarse que está haciendo absolutamente todo al final del día. Centrarse en hacer su trabajo cada fin de semana. Espero que tenga buena gente detrás de él, que estén haciendo el trabajo correcto para asegurarse que estará aquí el próximo año”, agregó el multicampeón de Fórmula 1 sobre el argentino.

En la conferencia se le recordó a Lewis la “batalla” que mantuvo con Franco durante el GP de Bakú: “Ha hecho un trabajo increíble. Tuvimos una pequeña batalla, pero fue súper seguro. Fue duro pero justo. Como dije en la carrera: es genial ver que los jóvenes talentos tienen la oportunidad de salir y brillar”.

Por las declaraciones de Lewis Hamilton sobre Franco Colapinto pic.twitter.com/wZaxqt4SGs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2024

“Fue llamado a último minuto y arrojado a lo profundo de este deporte. La mayoría de nosotros, si tenemos suerte de entrar, tenemos un poco de carrera. Si nos fijamos, por ejemplo el joven Kimi (Antonelli, que lo reemplazará en Mercedes en 2025), tiene un montón de días antes de la primera vez. Él no tenía eso, así que saltó directamente e hizo un trabajo fantástico”, volvió a insistir con sus elogios el británico.

Por su parte, Colapinto también se refirió a su futuro y lanzó una advertencia a la escudería Williams en medio de los rumores que lo vinculan con Red Bull: “Si Williams no me da asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado”. Además, el piloto argentino expresó su emoción por la posibilidad de correr en un ambiente tan cercano a su país: “Brasil es una carrera lo más parecida posible a la que disfruto en casa”.

En ese sentido, la presencia de Colapinto despertó gran expectativa en San Pablo, donde los fanáticos agotaron entradas rápidamente y hasta organizaron un banderazo para demostrarle su cariño al nacido en Pilar.

“El apoyo de los fanáticos durante esta triple jornada ha sido increíble. Estoy seguro de que habrá muchos argentinos que viajaron para estar entre la multitud y animarnos a mí y al equipo durante todo el fin de semana”, afirmó Colapinto.

El argentino comenzará su actividad en Interlagos este viernes, cuando dispute la práctica libre y la clasificación para la Sprint Race. Con el impulso de los fanáticos y su determinación por dejar a Argentina en lo más alto, el joven piloto buscará sobresalir en un escenario que será especial para él.