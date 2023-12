El hijo de Massa denunció al dibujante Nik por apodarlo "Niño Ñoqui"

El dibujante "Nik", cuyo verdadero nombre es Cristian Dzwonik, denunció este lunes a través de sus redes sociales que Tomás "Toto" Massa, hijo del ministro de Economía, Sergio Massa, y su madre, Malena Galmarini -titular de AySA-, le enviaron una "carta documento" por el viaje que iban a hacer al Mundial de Qatar 2022, por el cual apodó al joven como "Niño Ñoqui".

"La carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente, y que podría ser procesado, por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022", escribió el humorista en una publicación de su cuenta de "X" (ex Twitter), donde destacó que el escrito está "en inglés" ya que proviene de "un poderoso estudio de abogados radicado en Estados Unidos".

"¿La familia del Presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la Justicia de su propio país? ¿La familia del Presidente Nacional y Popular me envía una carta documento en inglés y desde Miami? ¿Malena, por qué soy perseguido judicialmente por opinar?", dijo en el mensaje en el que adjuntó una imagen del escrito del estudio Salcedo Attorneys at Law, P.A.

En ese sentido, el creador de "Gaturro" cuestionó a Galmarini, a quien le preguntó de dónde sacó todos sus datos personales para enviarle a su domicilio la carta "vía FedEX" y al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia", a quien apuntó por supuestamente "manejar intereses en común" con Massa y por la empresa relacionada al viaje de "Toto" al país árabe, creada por la AFA.

En la denuncia que realizó Nik, recordó que el hijo de Massa ya es mayor de 18 años a pesar de que "la mayoría lo trate como a un niño", y realizó otra serie de preguntas dirigidas directamente a la presidenta de AySA, como si era cierto que después del 10 de diciembre "¿los Massa se van a ir a vivir a EE.UU.?", luego de que el ministro de Economía confirmara que está evaluando tres ofertas de trabajo del exterior.

Y cerró su última pregunta parodiando a Sergio Massa y su latiguillo usado en el debate presidencial por el balotaje contra Javier Milei: "¿Podrías contestarnos a todos los argentinos, por favor? Malena... ¿por sí o por no?".