La Selección Argentina Sub 20 volverá a disputar una semifinal de la Copa del Mundo después de 18 años. Este miércoles se enfrentará a Colombia con el objetivo de avanzar a una nueva final y seguir ampliando su rica historia en la categoría juvenil.

El historial de la Selección en semifinales del Mundial Sub 20: un récord casi perfecto

Argentina es el país más ganador del Mundial Sub 20, con seis títulos obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. A lo largo de esas campañas, la Albiceleste se consolidó como un equipo fuerte en instancias decisivas y presenta un notable desempeño cada vez que alcanzó las semifinales.

En total, jugó ocho veces esa instancia y ganó en siete oportunidades. La única derrota ocurrió en 2003, frente a Brasil.

La última semifinal disputada fue en 2007, cuando la selección dirigida por Hugo Tocalli venció 3 a 0 a Chile con goles de Ángel Di María, Claudio Yacob y Maximiliano Moralez.

A continuación, el resumen de cómo le fue a la Argentina Sub 20 en cada semifinal de la historia:

Japón 1979: le ganó 2 a 0 a Uruguay

México 1983: le ganó 1 a 0 a Polonia

Qatar 1995: le ganó 3 a 0 a España

Malasia 1997: le ganó 1 a 0 a Irlanda

Argentina 2001: goleó 5 a 0 a Paraguay

Emiratos Árabes Unidos 2003: perdió 1 a 0 con Brasil

Países Bajos 2005: venció 2 a 1 a Brasil

Canadá 2007: superó 3 a 0 a Chile

Con estos antecedentes, la Albiceleste se prepara para una nueva semifinal con la esperanza de llegar a su séptima final y seguir marcando historia en los torneos juveniles.