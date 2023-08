El hóckey puso en marcha el torneo Clausura de campo  

La Asociación Austral de Hóckey dio comienzo el último fin de semana al torneo Clausura 2023 de campo, destacando que los tres partidos que se jugaron en Primera Damas, todos fueron empates y con resultado de 1-1.

En ese contexto, el domingo en Náutico y Deportivo Rada Tily, empataron Calafate RC con Chenque y Comodoro RC ante el dueño de casa.

También el mismo día, pero en cancha de Deportivo Portugués, el local igualó ante Santa Lucía.

Esta primera fecha también comprendió partidos de las diferentes categorìas formativas, es decir que se jugó en Sub 14, Sub 16B, Sub 16 y Sub 19, destacando que el sábado se suspendieron dos juegos por fuerte viento, los cuales deberán ser reprogramados.

A continuación se detallan los resultados que se registraron el fin de semana tanto en cancha de Náutico como de Portugués.

Panorama de la 1ª fecha

SABADO - Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly

Local: Náutico.

Sub 14

- Náutico Amarillo 6 / Náutico Negro 1.

- Calafate RC 0 / Chenque RC 3.

Sub 16B

- Náutico Amarillo 12 / Náutico Negro 0.

- Calafate Azul 11 / Calafate Negro 0.

Sub 19

- Calafate RC 4 / Chenque RC 0.

DOMINGO - Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly

Local: Náutico

Sub 16

- Comodoro RC 0 / Náutico Rada Tilly 17.

- Calafate RC vs Chenque RC (suspendido por viento).

Sub 19

- Comodoro RC vs Náutico Rada Tilly (suspendido por viento).

Primera Damas

- Calafate RC 1 / Chenque RC 1.

- Comodoro RC 1 / Náutico Rada Tilly 1

DOMINGO - Cancha: Deportivo Portugués.

Local: Deportivo Portugués.

Sub 14

- Deportivo Portugués 0 / Santa Lucía 0.

Sub 16

- Deportivo Portugués 4 / Santa Lucía 1.

Sub 16B

- Deportivo Portugués 0 / Santa Lucía 0.

Sub 19

- Deportivo Portugués 2 / Calafate Negro 1.

Primera Damas

- Deportivo Portugués 1 / Santa Lucía 1.