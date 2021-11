El hóckey tuvo acción en Calafate y en Rada Tilly

La Asociación Austral de Hóckey disputó el último sábado en canchas de Calafate RC y Náutico y Deportivo Rada Tilly partidos que estaban pendiente de realización correspondientes al torneo Clausura de Césped 2021.

En ese contexto, en el único ecuentro que se jugó en Primera Damas, Santa Lucía goleó 9-0 a Petroquímica.

Por su parte, en la categoría Sub 19, Calafate RC le ganó 5-1 a Chenque RC, en Sub 16, Náutico Rada Tilly goleó 5-1 a Deportivo Portugués, mientras que en Sub 16B, Petroquímica derrotó 4-0 a Santa Lucía.

Además, en Sub 14, Calafate RC se impuso por 4-1 a Chenque RC, mientras que Deportivo Portugués venció 3-2 a Náutico Rada Tilly.

Panorama

Cancha: Calafate RC. Local: Calafate RC.

Sub 14

- Calafate 4 / Chenque 1.

Sub 19

- Calafate 5 / Chenque 1.

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly. Local: Santa Lucía.

Sub 14

- Náutico Rada Tilly 2 / Deportivo Portugués 3.

Sub 16

- Náutico Rada Tilly 5 / Deportivo Portugués 1.

Sub 16B

- Santa Lucía 0 / Petroquímica 4.

Primera Damas

- Santa Lucía 9 / Petroquímica 0.