La jugadora de hóckey Emilia Buzzi, del Club Náutico Rada Tilly, fue convocada al Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16.

La jugadora de hóckey Emilia Buzzi, integrante del Club Náutico Rada Tilly, fue convocada a participar del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16, organizado por la Confederación Argentina de Hockey, que tendrá concentración del lunes 6 al 9 de abril 2026 en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), en las instalaciones del Club Rowing, sede Tortuguitas.

Con respecto a esta convocatoria la integrante de la Selección Austral de Hóckey, aseguró. “Estoy muy contenta porque esta oportunidad antes no existía, gracias a que este año la Asociación Austral comenzó a participar de las concentraciones se abrió esta oportunidad para todas las jugadoras de Comodoro y Rada Tilly. Siempre soñé con participar de una concentración nacional, era mi objetivo desde hace mucho, así que lo voy aprovechar al máximo”.

En esta oportunidad, Ezequiel Paulón es el director deportivo y director del plan, mientras que Luciano Agüero está a cargo como coordinador de la preparación física y Julián Amduni es el asistente coordinador de la preparación física y nutrición.

También estarán concentrados entrenadores, directores regionales, Michel Tristan Ocaña Zahler (NEA Sur), Guillermo Gutiérrez (NEA Norte), Germán Temperley (Bonaerense) y

Marco Divano por Patagonia.

“Está muy bueno el programa de la concentración de Paraná porque entrenás con algunos de los mejores jugadores y entrenadores del país, y no sólo aprendes de hockey sino con charlas sobre nutrición, kinesiología y alto rendimiento. Hay mucho para aprender y eso está buenísimo. Quiero agradecer a la gente del Club Náutico Rada Tilly por el acompañamiento de siempre, y también a Comodoro Deportes por el apoyo”, dijo Emilia Buzzi.

La jugadora del Club Náutico Rada Tilly y de la Selección Austral de Hóckey, en el 2025 consiguió logros significativos, como goleadora del Argentino de Selecciones Sub 16 D, goleadora Regional Sub 16, y subcampeona del Argentino de Pista “A”, además de haber sido goleadora del Argentino de Selecciones Sub 14 D y campeona del Regional de Clubes Sub 14 B.

Emilia Buzzi, forma parte también de una gran labor que desarrollan el entrenador Alejandro Molina y el preparador físico Sebastián Martínez junto a un grupo de destacadas jugadoras a nivel regional.