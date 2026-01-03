El Hospital Regional criticó a quienes violaron el derecho a la intimidad

Desde la institución señalaron que los datos publicados por algunos medios no fueron emitidos oficialmente y remarcaron la obligación de respetar la privacidad, el secreto médico y los derechos de niñas y niños.

Ante las numerosas consultas recibidas en las últimas horas, el Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti” emitió un comunicado para aclarar que no difundió información oficial sobre un supuesto caso de un bebé nacido en la institución que sería dado en adopción.

Según indicaron desde el centro de salud, la información circulada surgió a partir de publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación locales, en el marco de la cobertura de los primeros nacimientos del año en Comodoro Rivadavia, sin contemplar en uno de los casos el derecho a la privacidad que la situación requería.

Desde el hospital remarcaron que, como institución sanitaria, se encuentran obligados a respetar en primer lugar el secreto médico en todas sus atenciones. Asimismo, destacaron la vigencia del Derecho a la Identidad y a la Seguridad del Paciente, así como el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que la Argentina adhiere.

Finalmente, aclararon que, al no tratarse de información emitida oficialmente por el Hospital Regional, no se realizarán declaraciones adicionales sobre el tema.

Para quienes deseen informarse sobre cómo abordar situaciones que involucran a menores de edad, recomendaron recurrir a la Asesoría de Familia o a la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia.