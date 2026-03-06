A través de sus departamentos de cardiología, nutrición, ginecología y obstetricia, el Hospital Zonal de Caleta Olivia sumó su adhesión al Día Internacional de la Mujer.

El Hospital Zonal organizó una Jornada por el Día de la Mujer

Las profesionales de las citadas áreas realizaron este viernes controles gratuitos a decenas de mujeres que respondieron a la invitación cursada a través de los canales oficiales del Hospital Zonal de Caleta Olivia.

La cardióloga Valeria Hadad, encargada del operativo sanitario, dijo que este tipo de chequeos es importante para que las pacientes puedan conocer su cuadro de salud, entre ellos factores de riesgos cardíacos.

“También les tomamos la presión arterial, chequeamos su peso y talla y además les brindamos información sobre el calendario para la realización del Papanicolaou; e incluso distribuimos folletería relacionada a micronutrientes, equilibrio hormonal, hábitos de bienestar real y salud mental”, puntualizó.