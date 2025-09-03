El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en el comercio “Stop”, ubicado en San Martín al 300. No hubo heridos, aunque las pérdidas materiales fueron importantes.

El Incendio en "Stop" habría sido por una freidora

Un incendio se desató este miércoles alrededor de las 10:30 en el local de comidas rápidas Stop, situado sobre la calle San Martín, casi esquina Pellegrini, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

El fuego sorprendió a comerciantes y transeúntes de la zona, generando momentos de tensión hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, quienes actuaron de inmediato para contener las llamas y evitar que se propagaran a otros locales linderos.

Si bien no se registraron personas heridas, los daños dentro del comercio fueron significativos. De acuerdo con las primeras versiones, el siniestro se habría originado en una freidora, aunque peritos especializados trabajaban en el lugar para confirmar el origen del fuego.

El rápido accionar de los equipos de emergencia permitió controlar la situación y restablecer la seguridad en una de las principales calles comerciales de la ciudad.