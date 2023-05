El Indio Solari apoya a Cristina "porque del otro lado hay un peligro muy grande"

Carlos “Indio” Solari brindó una entrevista este sábado en la que volvió a manifestar su apoyo al kirchnerismo "por el peligro grande que hay del otro lado". En ese sentido, también criticó a la Justicia por investigar sesgadamente a Cristina Kirchner.

“El artista tiene que manifestar a través de su obra, en el estilo está su posición. Yo no creo que deba militar, cuando milita transforma su obra en panfletos", señaló, pero avanzó en su posicionamiento político: "A mí me pasó que ahora sigo apoyando al kirchnerismo o al peronismo, porque del otro lado hay un peligro muy grande".

"No estamos locos, algunos nos ponemos locos de ver cómo la gente es tan ingenua que puede creerle a (Luis) Majul y a todos esos. La derecha está avanzando en todo el mundo; no tienen doctrina, son como piratas y ni siquiera, son bucaneros", lamentó en diálogo radial con La garganta poderosa. "Están pendientes de ver qué es lo que pueden hacer para llevarse unos cuantos cientos o miles de millones de dólares, que ya más de una vez han desaparecido y no se saben dónde están", continuó.

En relación a la vicepresidenta sostuvo: "A la Señora le revisaron, le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur y con esas máquinas le excavaron los jardines, buscando algo que tal vez no hay".

Respecto a los gobiernos de los Kirchner subrayó que en ese momento “la gente vivía mejor, rescató a la clase media de la zanja, y aun así le pagan con estas cosas”. "El contrincante es una locura, un disparate fascista", caracterizó. Hay "gente que se deja llevar por esas ideas, esa actitud y estilo de vida que tienen, robar, negarlo, trasladar los problemas al que está en la vereda opuesta. Hacen las macanas, aparecen los Panamá Papers, pero del otro lado no, la chorra es la señora", ironizó.

"La Justicia es un disparate. Sus miembros se autonombran en cargos definitivos y tienen un régimen de amparo social casi como el de las cortes imperiales", repasó el músico.