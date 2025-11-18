El intendente monitoreó los puntos críticos que dejó el temporal

Macharashvili se reunió con los secretarios de Infraestructura de Chubut y de la ciudad.

El intendente Othar Macharashvili, junto al secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, recibió en su despacho al secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola, para evaluar los daños que dejó el temporal de viento del lunes. Se coordinaron acciones para dar respuesta de manera conjunta.

Al respecto, Macharashvili indicó que “la Secretaría de Control Urbano y Operativo, a través de Defensa Civil y Tránsito, con la colaboración de distintas áreas municipales, están trabajando en los distintos puntos de la ciudad, principalmente en el barrio 30 de Octubre para asistir a las familias, asegurar la zona y avanzar en una solución inmediata”.

Asimismo, aseguró que “estamos acompañando a los vecinos desde el primer momento y vamos a seguir presentes hasta que cada familia esté resguardada", acotando que "los equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura provincial trabajaron en escuelas, a partir del trabajo mancomunado con el Municipio”.

En el marco del operativo de acompañamiento a los vecinos afectados por el temporal, la Secretaría de Infraestructura provincial trabajó en conjunto con el Municipio de Comodoro Rivadavia, en la asistencia a una vivienda del barrio 1008 Viviendas que sufrió daños severos en su cubierta.

TAMBIEN EN LAS ESCUELAS AFECTADAS

Por su parte, Tórtola indicó que “Provincia desplegó relevamientos y reparaciones en Comodoro Rivadavia tras el temporal de viento, trabajó en conjunto con el personal municipal en la asistencia a familias”.

“Los equipos retiraron el techo afectado para garantizar la seguridad de la familia y evitar desprendimientos o filtraciones. En los próximos días comenzará la reparación completa de la cubierta, en coordinación con el Municipio y según las condiciones climáticas lo permitan”, detalló.

Para concluir, el funcionario provincial indicó que se concretaron observaciones en las escuelas que se vieron afectadas, entre las que se pueden mencionar la Nº 723, 745, 746, 7702, 704 y 732. “En todos los casos, las cuadrillas continúan con las inspecciones y se avanza en la contratación de las empresas encargadas de las reparaciones”, concluyó.