El intendente reclamó mayor seguridad tras el crimen de Valeria

Othar Macharashvili exigió una investigación exhaustiva y respuestas urgentes en materia de prevención, al tiempo que expresó su acompañamiento a la familia de la joven asesinada.

Tras el asesinato de Valeria Schwab, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, manifestó públicamente su preocupación por el hecho y reclamó celeridad y rigor en la investigación judicial. En ese marco, confirmó que solicitó al Ministerio de Seguridad –que conduce el fiscal en uso de licencia Héctor Reynaldo Iturrioz- que el caso sea abordado con máxima urgencia y con todos los recursos necesarios para garantizar el esclarecimiento del crimen y la aplicación de la ley.

El jefe comunal también puso el foco en la situación de la seguridad en la ciudad y planteó la necesidad de reforzar la presencia policial, tanto en cantidad de efectivos como en equipamiento y tareas de prevención. En ese sentido, pidió al Gobierno de Ignacio Torres respuestas “concretas e inmediatas” frente a una demanda que –aseguró- “es compartida por la comunidad”.

Macharashvili remarcó que su postura no es solo institucional, sino también personal, al señalar que no permanecerá indiferente ante hechos de esta gravedad que conmocionan a la sociedad comodorense. Asimismo, expresó su acompañamiento y solidaridad con la familia de Valeria Schwab, a quienes transmitió su compromiso de estar cerca en este momento de profundo dolor.

Finalmente, el intendente sostuvo que la ciudad atraviesa horas de duelo y reafirmó el reclamo colectivo de justicia, subrayando que el esclarecimiento del crimen es una deuda ineludible con la víctima y con toda la comunidad.