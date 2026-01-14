Masiva movilización para exigir justicia por Valeria Schwab

Familiares, amigos y vecinos reclaman el esclarecimiento del crimen de la mujer de 38 años hallada sin vida esta madrugada en la zona del Cenotafio.

Una multitud colmó las calles de Comodoro Rivadavia este miércoles a la tarde con una marcha atravesada por el dolor y el reclamo colectivo. Vecinos y vecinas se movilizaron para pedir justicia por Valeria Schwab, la mujer de 38 años que el martes a la noche salió a caminar y fue encontrada asesinada horas después en la zona del excementerio viejo, detrás del Cenotafio.

La movilización fue convocada por la familia de Valeria, que en las horas previas había denunciado públicamente falencias en el accionar policial durante la búsqueda. Jesica Schwab, hermana de la víctima, relató que el último contacto se produjo el martes por la noche, cuando Valeria envió un mensaje indicando que se encontraba en inmediaciones del cementerio viejo. Regresaba a su hogar, en Km 3. Después de eso, no volvió a responder.

Ante la falta de novedades, familiares y amigos comenzaron a recorrer la zona por sus propios medios. “Salimos a buscarla por el barrio y por el Parque de la Ciudad mientras nos pedían trámites para iniciar la búsqueda”, expresó Jesica, quien aseguró que fueron los allegados quienes dieron con los primeros indicios en el lugar donde luego apareció el cuerpo.

Según su testimonio, la búsqueda en el terreno se activó con mayor intensidad recién cuando los familiares encontraron una zapatilla. “La policía estaba desde arriba, con linternas. Recién bajaron cuando vieron que ya habíamos encontrado algo”, sostuvo.

INSEGURIDAD

La familia descartó de plano la hipótesis de un accidente y afirmó que se trató de un homicidio. Además, puso el foco en las condiciones de inseguridad del sector. “Ese lugar está completamente a oscuras. Esto le podría haber pasado a cualquier mujer”, remarcó Jessica, visiblemente conmocionada.

La concentración se realizó a las 18 horas en la Plaza Kompuchewe y avanzó hasta la Unidad Regional de Policía. Allí, los vecinos exigieron el esclarecimiento del hecho, responsabilidades institucionales y justicia por Valeria.

Según indicaron fuentes policiales, el cuerpo de Valeria presentaba signos de violencia, por lo que la Justicia investiga un posible homicidio, aunque no descartan ninguna hipótesis.

En la zona también se hizo presente el fiscal Marcelo Crettón, que tomó intervención en la causa. En conferencia de prensa, detalló: “Nos hicimos presentes en el lugar y constatamos que el cuerpo se encontraba sin vida, con escoriaciones visibles. Ahora es fundamental la autopsia, que se realizará en el día de la fecha, porque nos va a permitir conocer más circunstancias de la investigación”.

Su hermana afirmó que “ella llegó hasta Las Torres y pegó la vuelta a las 11 de la noche del martes por el paseo del excementerio viejo, un lugar por donde suelen pasar ciclistas y corredores”.

En este sentido, insistió en que su hermana no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares, y descartó que el hecho haya sido un robo. “Eso refuerza que no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”, señaló.

“Valeria era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”, detalló.

Y agregó: “Le podía pasar a cualquier mujer que fuera caminando y le pasó a mi hermana. Hoy lamentablemente tenemos que estar hablando de esta situación. Me parece devastador”.

Durante la jornada, la Policía continuó con las tareas de recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad de la zona. Mientras tanto, el entorno de la joven reclama el esclarecimiento del caso y la familia exige justicia.

Hay que remontarse a 2024 para dar cuenta del último femicidio en Comodoro. Elizabeth Poletti (37) fue asesinada el 15 de diciembre de ese año en el barrio Jorge Newbery por su pareja, Jesús Santos Falcón (39), quien posteriormente se suicidó en la misma vivienda que compartían.