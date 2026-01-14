"No vamos a parar hasta encontrar al cobarde asesino de Valeria"

El gobernador de Chubut también exigió justicia por el crimen de Valeria Schwab y puso a disposición de la Fiscalía todos los resortes del Poder Ejecutivo.

“Desde el primer momento me puse en contacto con el fiscal y estamos trabajando coordinadamente con la Justicia para dar con el responsable y asegurarnos que se pudra en la cárcel”, sostuvo este miércoles el gobernador de Chubut.

Desde la Comarca Andina –donde está presente desde que se intensificaron los incendios forestales-, Ignacio Torres siguió de cerca este miércoles los pormenores en torno al suceso que conmovió a la ciudad apenas se supo de la aparición del cuerpo sin vida de la mujer de 38 años.

Valeria se comunicó con sus familiares por última vez en la noche del martes, mientras regresaba a su casa en Km 3 por el Paseo Costero. Sus propios allegados impulsaron su búsqueda y motorizaron una masiva movilización que desembocó esta tarde en las puertas de la Unidad Regional.