El Inter Miami de Leo Messi llegó a su primera final de MLS

Derrotó 5-1 al New York City con triplete de Tadeo Allende, y goles de Segovia y Silvetti. De esa manera, se consagró campeón de la Conferencia Este.

El Inter Miami del crack argentino Lionel Messi llegó este sábado a su primera final de la MLS Cup tras golear 5-1 al New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale con un ‘hat-trick’ de Tadeo Allende y goles de Telasco Segovia y Mateo Silvetti, de nuevo titular, con Luis Suárez en el banco de sustitutos.

Por primera vez en sus seis años de historia, el Inter Miami, que se consagró campeón de la Conferencia Este, jugará la final de la MLS Cup. Lo hará el 6 de diciembre en el Chase Stadium ante el mejor de la serie entre Vancouver y San Diego.

El New York City encaró el partido con carácter, capaz de quitarle el balón al Inter Miami y de asentarse en campo rival, pero el equipo de Mascherano golpeó en su primera chance y terminó ganando y divirtiendo a su público.

Fue suficiente un pase largo de Busquets, mal gestionado por el defensor del NYC Raúl Gustavo, para que Allende rompiera la igualdad en el minuto 14 con un potente disparo de pierna derecha que fulminó al arquero Matt Freese.

Fue un golpe psicológico para el New York City. El nerviosismo se notó cuando Morález, amonestado por una falta, encaró a Messi dando comienzo a una pelea.

A los pocos segundos de reanudarse el partido, el Inter Miami consiguió el 2-0. En el 22, Jordi Alba colgó un perfecto centro en el corazón del área, donde Allende se adelantó a su rival y superó a Freese con un espectacular cabezazo para celebrar su séptimo gol en lo que va de estos 'playoffs'.

En el momento más complicado, el New York City tuvo el mérito de seguir mentalmente en el partido. Y tuvo premio. En el 37, una jugada de pelota detenida llevó al 1-2 anotado de cabeza por Justin Haak tras un centro de Morález.

New York City tuvo opciones para cambiar la historia del partido en la segunda mitad, cuando el Inter Miami encadenó una larga serie de fallos en salida de balón, pero le faltó pegada.

La mejor oportunidad la tuvo Joaquín Fernández en el 66, pero se topó con una gran atajada de Ríos. Pocos segundos después, el Inter Miami aprovechó un contragolpe para anotar el 3-1.

Fue una combinación entre rosarinos. Messi liberó a Silvetti, quien definió con un derechazo cruzado para el 3-1.

New York no tuvo fuerzas para reaccionar. Y en el 82 recibió el 4-1 con una espectacular triangulación entre Segovia, saltado al campo poco antes, y Alba. El exbarcelonista le devolvió el balón de taco dentro del área para que el venezolano sentenciara el choque.

Hubo tiempo para otra alegría para la afición local. En el 88, Allende completó su noche de ensueño con su triplete personal.