El Jardín Maternal del San Martín despidió el año

La institución, llevó adelante el cierre del ciclo lectivo 2025, con una jornada especial que reunió a niños, familias y docentes. La ocasión estuvo marcada por la emoción, el arte y la despedida de los más grandes.

El sábado al mediodía, en instalaciones del Centro de Promoción Barrial del San Martín, se concretó el término del ciclo lectivo del Jardín Maternal que anualmente recibe niños de 45 días a 24 meses. Al respecto, la directora del establecimiento educativo, Roxana Barrientos, explicó que el encuentro "tuvo como protagonistas a los niños y niñas de dos años, que culminan su etapa en el maternal para iniciar una nueva etapa en el jardín de tres. Durante todo el año se trabajó con el eje del arte plástico y hoy realizamos una muestra artística mostrando los trabajos y las producciones de los chicos”.

“La jornada comenzó con la despedida de las salas y continuó con un recorrido por las distintas aulas, donde las familias pudieron apreciar las muestras preparadas por las docentes. Además, hubo presentaciones de baile y, como cierre, la entrega de un obsequio especialmente preparado para cada niño”, comentó. Y agregó: “el jardín cuenta actualmente con 48 niños, distribuidos entre bebés, salas de un año y de dos años”.

De cara a 2026, Barrientos adelantó que la institución “continuará funcionando con cuatro salas, que incluyen una sala de bebés –desde los 45 días-, una sala de un año y dos salas de dos años. La propuesta tiene que ver con acompañar a los niños y a las familias, con la inclusión y la estimulación. Esto no es una guardería, es un jardín con una propuesta pedagógica”.

Finalmente, destacó el rol fundamental del jardín en el desarrollo integral de los niños y el acompañamiento a las familias. “Las familias hoy hablaban de lo mucho que los niños aprenden acá, y los logros que han ido teniendo. Muchos llegan con dudas porque los ven muy chiquitos y se van felices, porque la verdad que este es el lugar de todos”, remarcó.