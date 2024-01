El juego de la muerte

La colegiala rebelde Dana llora por su hermana menor, Yulya, una adolescente que perdió la vida, aparentemente suicidándose en las vías de un tren. A través de la red profunda, Dana comienza una desesperada búsqueda de respuestas. En el proceso de unir cada pieza de este siniestro rompecabezas, se da cuenta que Yulya fue manipulada por un supuesto hacker para entrar a un famoso juego entre los adolescentes el cual consiste en cumplir diferentes retos por 50 días. La joven se propone encontrar al responsable de la muerte de decenas de adolescentes y vengar la muerte de su hermana. La película tiene como objetivo que padres e hijos puedan entablar una conversación sobre el contenido que los jóvenes están consumiendo en Internet.

En el año 2015 surgió un peligroso juego viral que se extendió por distintos países, incluso por Latinoamérica. Se llama el reto de la “Ballena Azul” y consiste en un desafío con diferentes pruebas que, en muchos casos, lamentablemente llevaron a adolescentes a la muerte. La crítica especializada ha destacado la calidad de la realización, pero también su capacidad para generar un diálogo entre padres e hijos. “Es un viaje aterrador por los callejones oscuros de una Internet desinhibida”, opinó la cronista Kimberley Elizabeth de Nightmare of Film Street. “Actúa como una parábola de los peligros de las redes sociales y cómo funcionan en línea. La validación puede ser extremadamente adictiva”. “Existe una gran posibilidad de que llegue a personas en riesgo donde los servicios de apoyo no pueden llegar”, apuntó Jennie Kermode, de Eye For Film.

Producida por Timur Bekmambetov, la película está basada en la historia real que sumó 130 casos fatales, entre los que se encuentraban numerosos jóvenes que se animaron a jugar este fatal desafío. La película rusa tuvo su estreno en 2021 y fue filmada en formato Screenlife, un estilo de filmación que utiliza sobre todo tomas de pantallas de dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras y tablets. Su trama es una mezcla de thriller, drama y terror, donde se busca generar conciencia sobre los peligrosos retos virales de internet.

El reto de la “Ballena Azul” surgió en 2016 en la red social rusa Vkontakte, una plataforma popular entre los jóvenes rusos. Según les investigadores, el reto fue creado por Philipp Budeikin, un ex estudiante de psicología que confesó que buscaba una macabra purificación social a través de su siniestro invento. La expresión “Ballena Azul” alude al fenómeno natural por el cual los grandes mamíferos marinos encallan en la orilla en grupo, casi nunca solos. Este acto guarda similitud con el juego, que invitaba a sus jugadores a suicidarse juntos. La película se desarrolla así como un reality fílmico que transporta al público a un mundo donde las pantallas revelan oscuros secretos. La joven Anna Potebnya protagoniza de manera creíble esta historia. Por otro lado, el film cuenta con brillantes interpretaciones secundarias de Katerina Nikolaevna como la madre de la protagonista y Timofey Yeletskiy en el papel de un compañero de juego crucial en los giros de la trama.

Título original: Blue Whale (YA idu igrat)

Género: Terror, suspenso Origen: Rusia

Año: 2023 Formato: 2D Duración: 1 hora 35 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Anna Zaytseva

Guión: Evgeniya Bogomyakova, Olga Klemesheva, Anna Zaytseva

Producción: Timur Bekmambetov, Igor Mishin, Anna Shalashina

Música: Sergey Moiseenko Fotografía: Egor Vetokhin

Montaje: Alexander Koshelev

Reparto:

Anastasiya Bratsyun (Plachushchaya Zhenshchina), Danya Kiselyov (Maks Petrukhin), Ekaterina Stulova (Elena Vitalievna), Anna Potebnya (Dana Brovkina), Timofey Eletskiy (Lyosha Veselkin), Pavel Yulku (Konstantin Malakhov), Olga Pipchenko (Vika Novikova), Diana Shulmina (Yulya Brovkina), Polina Vataga (Masha Malakhova)