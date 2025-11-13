El karate chubutense compite en la última fecha del Circuito Nacional

Será este fin de semana en el Parque Olímpico Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires.

El karate local se prepara para la 5ta y última fecha del Circuito Nacional Oficial de competencia de la Federación Argentina de Karate (FAK), certamen que se hará este fin de semana en el Parque Olímpico Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires.

La delegación chubutense está compuesta por diez competidores de los dojos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly de la Escuela Itosu kai. Ellos son: Franco Moroncini, Iñaki Urrutia, Leonardo Moroncini, Constantino Bufi, Victoria Gallardo, Bautista Alloi, Malena Behr, Guadalupe Diz, Germán Paredes y Matías Iglesias.

También participarán los jueces provinciales Gustavo Giménez y Alejandro Diz, quienes rendirán sus exámenes para conseguir la categoría de árbitros nacionales.

Daniel Moroncini, presidente de la Federación Chubutense de Karate Do Deportivo y referente de la Escuela de Karate Do Oficial Chubutense, dijo que "vamos con las expectativas de superación personal y esperando lograr resultados y objetivos trazados, algunos buscarán experiencia en este exigente circuito, otros intentarán posicionarse en el ranking, y los más experimentados irán a defender sus títulos".

Y explicó que "viajamos directamente a competir en categorías de Ránking (superior), donde se encuentran los competidores de selección y con objetivos de selección, por lo cual no hay márgenes de distracción o competidores que solo vayan a participar, como para lo que se utilizan las categorías No Ránking que compiten el día anterior".

Vale aclarar que, este año la FAK dispuso de la tecnología al servicio de las categorías Ranking y eso fue muy beneficioso para los competidores, dado que los entrenadores tienen la posibilidad de pedir revisión de puntos.

“En el Torneo Argentino de Córdoba que se hizo en septiembre, logramos ganar dos finales gracias a la utilización del VAR. Es por ello que es un incentivo extra para todos, como decimos, tratar que gane quien deba ganar”, contó.

Por último, Daniel Moroncini remarcó que “buscaremos una vez más llevar a nuestra provincia a lo más alto del Karate Oficial Argentino. Una vez más agradecemos el acompañamiento durante todo este 2025 del gran equipo que encabeza Hernán Martínez con Comodoro Deportes”.