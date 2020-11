"El lunes arrancamos la puesta a punto", afirmó Franco Cuevas

Con el apoyo de Comodoro Deportes y DGD (Dirección General de Deportes), el comodorense Franco Cuevas se prepara para el 2° Campeonato Argentino NPC Worldwide de Fisicoculturismo y Fitness, en la categoría Men’s Physique Open (Senior), que se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre en Buenos Aires. Será la vuelta a la actividad oficial tras un año, y luego de varios meses de entrenamiento, arranca este lunes la semana clave de puesta a punto.

Cuevas es fisicoculturista comodorense y su última actuación fue a fines de 2019, donde fue campeón en la categoría Men’s Physique Junior, y obtuvo un segundo lugar en Senior, más precisamente en el teatro Armenia (Palermo, Capital Federal), en el marco del Open Capital 2019 IFBB Pro League.

Con 24 años obtiene frecuentemente grandes resultados y ya dejó atrás la categoría junior para centrarse en la divisional Open (Senior), con nuevo entrenador, el bonaerense Lucas Cores.

Tras el descanso luego de un agotador 2019, en enero preparaba el Mundial que se venía en agosto, pero la pandemia de Covid-19 no permitió la realización de torneos, y también generó dificultades para los entrenamientos.

“Empezamos en enero, y en marzo cayó esto de la pandemia y tuvimos que parar. Se nos complicó porque ante el encierro no tenía muchas cosas para entrenar en casa. Nos la rebuscamos, nos prestaron cosas, pero fue complicado, así que cuando abrieron los gimnasios arrancamos con todo. El objetivo no era el Argentino, era más adelante, pero mi cuerpo reaccionó bien y rápido, entonces mi entrenador decidió que vayamos al Argentino a dar batalla”, comentó Franco Cuevas.

“Ahora estamos ultimando detalles, y el lunes arrancamos la puesta a punto, que es la semana clave donde no hay que errarle a nada, para poder llegar de la mejor forma al Buenos Aires. El viernes 4 viajo, el sábado es la inscripción, y el domingo 6 es la competencia”, explicó el fisicoculturista comodorense.

“Vamos con muchas expectativas y mucha ansiedad porque teníamos muchas ganas de subir. Estamos muy motivados, vamos a ver qué pasa en el Argentino, pero siempre con miras a tratar de dar lo mejor y tratar de sacar una nueva mejor versión mía”, agregó.

“Este es un deporte que es realmente muy caro, en comida, preparación, suplementación, viajes. Y estoy muy agradecido con Comodoro Deportes, que me está ayudando bastante. Mi sponsor Rada Suplementos, de José Iñíguez, que me ayuda mucho en la suplementación, y detalles de la preparación. Obviamente a toda mi familia, que está muy presente y eso es muy gratificante. Agradezco el apoyo incondicional de mi mamá Dora, mi abuela Amelia, mi novia Shaira Chaves, mis hermanas, y a todos mis alumnos. A todas las personas que me apoyan, porque te hacen sentir especial para poder dar lo máximo en cualquier torneo. Vamos con muchas expectativas, y ojalá que se dé lo que esperamos”, cerró el atleta comodorense.