El Mercedes de Hamilton fue el más veloz en Monza

El inglés Lewis Hamilton, líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, volvió a ser el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos en el circuito de Monza, en las afueras de Milán, donde el domingo se correrá el Gran Premio de Italia.

Hamilton, seis veces campeón de la F1 y lidera la temporada 2020 con 157 puntos, marcó una mejor vuelta de 1m. 20s. 192/1000, 262 milésimas menos que su compañero de escudería Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas. El tercer mejor registro fue el del joven británico Lando Norris, con McLaren.

Los Ferrari mostraron problemas en las prácticas. El monegasco Charles Leclerc perdió el control de su auto aunque igual pudo terminar noveno en los ensayos. "Este auto es tan difícil de manejar", declaró Leclerc, ganador del GP de Monza en 2019 y quinto en la actual tabla de pilotos.

El alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de la categoría, también tuvo problemas con su Ferrari, hizo un trompo y hasta tocó las barreras de contención, pero en la segunda ronda de entrenamientos pudo completar su mejor vuelta con un tiempo de 1m. 21s. 733, más de un segundo por debajo del registro que lo dejó en el fondo en la primera tanda, y quedó 12°.

FERRARI OBSERVA A MICK SCHUMACHER

Mattia Binotto, jefe de la escudería Ferrari, dijo este viernes que observa en el piloto alemán Mick Schumacher muchas de las cualidades de su famoso padre, Michael, siete veces campeón de Fórmula 1.

Binotto destacó "la voluntad, la entrega, la curiosidad y la constancia" de Mick Schumacher, un joven piloto de 21 años que compite actualmente en la Fórmula 2 para la escudería Prema, y quien podría pasar pronto a la máxima categoría del automovilismo mundial, consignó la agencia DPA.

El directivo de Ferrari dijo en una entrevista publicada hoy por el diario italiano "Corriere della Sera" que, de todas maneras, Michael Schumacher seguirá siendo "seguramente uno de los campeones más fuertes de todos los tiempos".

Binotto participó como ingeniero en los boxes de Ferrari en la serie de títulos que Michael Schumacher ganó con entre 2000 y 2004 con la marca italiana.

En otro orden, Binotto defendió que Ferrari comunicara en mayo pasado que el piloto alemán Sebastian Vettel dejará a fin de año la escudería de Maranello.

"Lo queremos mucho a Sebastian y fue correcto darle la oportunidad de organizarse. Y si me remito a los hechos, no he encontrado un Vettel desmoralizado", sentenció el jefe de Ferrari.